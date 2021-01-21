Експерт з мови тіла розповів, що буде зі шлюбом Дональда і Меланії Трамп

За час президентства Трампа поведінка його дружини помітно змінилася.

45-й президент США Дональд Трамп разом із дружиною покинули Білий дім 20 січня, за кілька годин до інавгурації Джо Байдена, де відмовилися бути присутніми. Подружжя йшло з президентської резиденції подружжя, тримаючись за руки. Повернувшись додому до Флориди Меланія нарешті перестала приховувати посмішку й занурилася у вільне від обовʼязків першої леді життя.

Тим часом американців знову занепокоїло питання про те, що ж буде зі шлюбом Трампів. Під час президентської каденції Донні світ не раз ставав свідком незручних моментів між подружжям, коли Меланія на виході з літака відмовлялася взяти чоловіка за руку або ж всіляко ігнорувала його й була відверто не в найкращому настрої.

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Багато хто висловлював припущення, що відразу після завершення президентського терміну місіс Трамп подасть на розлучення. Однак експерт з мови тіла Брюс Дарем, всесвітньо відомий спікер із теми психології публічного виступу, вважає, що шлюбу цієї пари нічого не загрожує. Про це він розповів в інтервʼю виданню Mirror.

Дарем впевнений, що за час, проведений в Білому домі, у стосунках пари відбулися зміни.

"Через відсутність у Дональда співчуття до інших, через його віру в те, що вся справа в ньому, через його нарцистичну поведінки і чутки про те, що у Дональда є романи, Меланія у своїй голові вирішила, що любов у серці варта більше, ніж долари в гаманці? Чи готова вона піти, оскільки шоу добігає кінця, і вона відчуває, що більше не потрібно грати цього персонажа?", — відповідає він питанням на питання.

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І одразу ж відповідає:

"Що ж, судячи з точки зору базового аналізу мови тіла, ситуація змінюється, щось змінюється, і не дивно. Вона не залишила його, але бере на себе більш впливову і грізну роль у стосунках, що тривають."

Якщо під час інавгурації чоловіка всіляко намагалася підтримувати Трампа, про що свідчить їх перший танець, де Меланія ніби втішала і захищала Дональда від відповідальності, що звалилася на нього, то зараз, втомившись від його нарцисизму, вона вирішила зосередитися на собі, — впевнений експерт. Він зазначив, що сімʼї Трампів не загрожує розлучення у найближчому майбутньому, а Меланія займе в парі чільну позицію.

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Нагадаємо, Меланія Трамп для останньої появи на публіці як перша леді вибрала повністю чорне вбрання. На ній була чорна сукня із жакетом Chanel, туфлі на підборах від Christian Louboutin за 800 доларів і Hermes Birkin з чорної крокодилячої шкіри за 70 тисяч доларів.

За два дні до інавгурації 46-го президента Джо Байдена вона звернулася до нації з прощальною промовою, заявивши, що для неї було честю представляти США як перша леді.