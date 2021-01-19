Мелания Трамп обратилась к американцам с прощальной речью (видео)

В своем обращении она лишь раз упомянула имя супруга.

Первая леди США Мелания Трамп за два дня до инаугурации 46-го президента Джо Байдена обратилась к нации с прощальной речью. Видео опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

50-летняя жена Дональда Трампа в почти семиминутном обращении к американцам коснулась многих тем. Не обошла она стороной и пандемию коронавируса, отметив вклад врачей и медработников в их борьбу с инфекцией.

"Я была вдохновлена необыкновенными американцами по всей нашей стране, которые поддерживали наши общины своей добротой и мужеством, великодушием и милосердием. Последние четыре года были незабываемыми. Так как мы с Дональдом заканчиваем наше пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которые теперь останутся в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизме и решимости", – сказала она.

[ + – ]

В обращении она лишь раз упомянула имя своего мужа, осудила насилие, но ни словом не обмолвилась о штурме Капитолия, импичменте, скандалах вокруг выборов. Мелания говорила о стране, единстве, рассказала о своей инициативе Be Best, которая была одним из ее главных приоритетов в качестве первой леди. Это кампания по повышению осведомленности общественности, направленная на благополучие молодежи и выступающая против кибербуллинга и употребления наркотиков.

Как известно, 20 января на церемонии инаугурации Джо Байдена Дональда Трампа не будет. Кстати, Мелания не сопровождала новую первую леди США Джилл Байден в экскурсии по Белому дому. Чета Трампов покинет белый дом утром в среду и вернется в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Напомним, 11 января Мелания Трамп впервые прокомментировала события, произошедшие 6 января, когда сотни сторонников президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. Она осудила насилие и заявила, что всем сердцем скорбит по шести погибшим, включая двух офицеров полиции.

Как стало известно, после ухода из Белого дома Мелания собирается написать мемуары о буднях первой леди. Ее инициативу уже поддержал супруг.