Мелания Трамп впервые прокомментировала штурм Капитолия

Первая леди США заявила, что всем сердцем скорбит по погибшим в ходе трагических событий.

Первая леди США Мелания Трамп впервые прокомментировала события, произошедшие 6 января, когда сотни сторонников президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. Ее заявление появилось на сайте Белого дома.

Первая леди заявила, что всем сердцем скорбит по шести погибшим, включая двух офицеров полиции.

"Я разочарована и удручена тем, что произошло на прошлой неделе. Ужасно также осознавать, что вокруг этих трагических событий шли непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые в этой ситуации имеют свою повестку дня", – отметила Мелания Трамп.

Она добавила, что сейчас настало время для исцеления страны и ее граждан.

"Его не следует использовать в личных целях", – говорится в тексте заявления.

Мелания Трамп заявила, что абсолютно осуждает насилие и умоляет людей "никогда не делать выводов и допущений, основанных на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии в качестве основы для агрессии и жестокости".

Она призвала американцев сфокусироваться на том, что объединяет, а не разъединяет страну.

"Вдохновляет то, что так много людей проявили энтузиазм и участвовали в выборах, но мы не должны позволить, чтобы эти чувства перерастали в насилие", – продолжила она.

Первая леди США не стала упоминать, кто несет ответственность за насилие во время этих событий. Также она ничего не сказала о призывах некоторых законодателей к вице-президенту Майку Пенсу применить 25 поправку Конституции США, которая предполагает досрочное сложение полномочий ее мужа. Она также не стала комментировать возможность повторного импичмента главы Белого дома.

"Для меня была огромная честь быть первой леди. Я хочу поблагодарить миллионы американцев, которые поддерживали моего мужа и меня на протяжении прошедших четырех лет, и которые продемонстрировали невероятную силу американского духа", – подытожила Мелания Трамп.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.