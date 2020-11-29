Мелания Трамп "не уйдет тихо" и готовится писать мемуары о том, как была первой леди

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа заручилась поддержкой мужа и собирается рассказать о жизни в Белом доме.

О том, что Мелания Трамп намерена издать сборник воспоминаний, сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдерские источники. По данным информаторов, дело не только в желании рассказать миру о жизни первой леди, но и получить существенный самостоятельный доход.

При этом источники подчеркивают, что Дональд Трамп не возражает против того, чтобы жена занялась мемуарами. Книга, как ожидается, будет содержать много любопытных и даже неожиданных фактов: "Она (Мелания. — Ред.) не уйдет так тихо, как вы могли ожидать", — говорит собеседник издания. А мемуары бывшей первой леди могут "стоить больших денег".

Информация о подготовке книги идет несколько вразрез с предыдущими сообщениями о том, что Мелания якобы собралась разводиться со своим супругом после объявления официальных итогов выборов. Источником этих слухов являются ранее приближенные к семье Трамп Омаросса Маниголт-Ньюман и Стефани Волкофф (обе работавшие помощниками супругов Трамп). Волкофф, в частности, утверждает, что 15-летний брак Дональда и Мелании представляет собой сожительство по договору, а не настоящую семейную жизнь — и в течение президентского срока супруги якобы даже спали в раздельных спальнях в Белом доме.

Мелания Трамп всегда опровергала подобные обвинения и заявляла, что ее с мужем связывают вполне гармоничные отношения.

Напомним, в середине ноября вышли в свет мемуары бывшего президента США Барака Обамы, книга сразу же стала бестселлером, побив все рекорды продаж. Это третья книга, вышедшая из-под пера Обамы, в ней идет речь об отношениях с Россией (которую Обама называет бывшей сверхдержавой), о ближневосточной политике США, а также об администрации Дональда Трампа.

Жена Барака Обамы Мишель также выпустила автобиографию под названием "Становление", в которой рассказала о своей жизни — начиная с детства, проведенного в Чикаго, до переезда в Белый дом и статуса супруги главы государства. Гонорар Мишель Обамы составил, по некоторым данным, 65 миллионов долларов.