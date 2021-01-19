Меланія Трамп звернулася до американців із прощальною промовою (відео)

У своєму зверненні вона лише раз згадала ім'я чоловіка.

Перша леді США Меланія Трамп за два дні до інавгурації 46-го президента Джо Байдена звернулася до нації із прощальною промовою. Відео опубліковано на її офіційній сторінці в Instagram.

50-річна дружина Дональда Трампа в майже семихвилинному зверненні до американців торкнулася багатьох тем. Не оминула вона стороною і пандемію коронавірусу, зазначивши внесок лікарів і медпрацівників у боротьбі з інфекцією.

"Я була натхненна незвичайними американцями по всій нашій країні, які підтримували наші громади своєю добротою і мужністю, великодушністю і милосердям. Останні чотири роки були незабутніми. Так як ми з Дональдом закінчуємо наше перебування в Білому домі, я думаю про всіх людей, які тепер залишаться в моєму серці, і про їх неймовірні історії кохання, патріотизм і рішучість ", — сказала вона.

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У зверненні вона лише раз згадала ім'я свого чоловіка, засудила насильство, але ні словом не обмовилася про штурм Капітолію, імпічмент, скандали навколо виборів. Меланія говорила про країну, єдності, розповіла про свою ініціативу Be Best, яка була одним із її головних пріоритетів в якості першої леді. Це кампанія з підвищення обізнаності громадськості, спрямована на добробут молоді, вона виступає проти Кібербулінгу і вживання наркотиків.

Як відомо, 20 січня на церемонії інавгурації Джо Байдена Дональда Трампа НЕ буде. До речі, Меланія не супроводжує нову першу леді США Джилл Байден в екскурсії Білим домом. Подружжя Трампів покине Білий дім вранці в середу і повернеться у свою резиденцію в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Нагадаємо, 11 січня Меланія Трамп вперше прокоментувала події, що відбулися 6 січня, коли сотні прихильників президента США Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолію. Вона засудила насильство і заявила, що тліє серцем за шістьма загиблими, враховуючи двох офіцерів поліції.

Як стало відомо, після відходу з Білого дому Меланія збирається написати мемуари про будні першої леді. Її ініціативу вже підтримав чоловік.