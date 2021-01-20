Не написала письма персоналу: Мелания Трамп, покидая Белый дом, нарушила многолетнюю традицию

Традиционно, покидая белый дом, первые леди писали письма персоналу резиденции, однако Мелания поручила это подчиненным

Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и улетели во Флориду, проигнорировав инаугурацию Джо Байдена. Однако, как выяснили журналисты, первая леди проигнорировала еще одну многолетнюю традицию – она не сама написала благодарственные письма всем, кто помогал в быту, пока чета Трампов занимала Белый дом. Об этом пишет CNN.

80 сотрудников Белого дома получили письма и были уверены, что эти послания составила лично первая леди. Однако выяснилось, что она их просто подписала. А сами письма написали ее помощники нижнего звена.

Прощальные письма – это одна из многолетних традиций Белого дома. Они не должны быть длинными, но всегда очень персонализированы, содержат личные пожелания и становятся трогательным подарком от президентской четы, покидающей резиденцию.

[ + – ] Чета Трамп покидает Белый дом/Фото: twitter notsopius

Персонал Белого дома, а это дворецкие, повара, горничные и прочие, не меняется со сменой главных обитателей, они работают в резиденции десятилетиями, в частности, это было показано в фильме "Дворецкий" 2013 года, где главную роль исполнил Форест Уитакер, и все они довольно щепетильно относятся к соблюдению традиций.

По опросам, проведенному CNN, оказалось, что Мелания Трамп покидает президентскую резиденцию с наименьшим рейтингом среди всех первых леди.

К слову, для своего прощания с Белым домом Мелания Трамп выбрала элегантный, но несколько мрачный наряд: черное платье с жакетом Chanel, туфли на шпильках от Christian Louboutin за 800 долларов и Hermes Birkin из черной крокодиловой кожи за 70 тысяч долларов.

[ + – ] Фото: Twitter Kevz Politics

Дональд отдал должное "грации, красоте и популярности жены", а она сама, прощаясь, сказала, что "быть ​​вашей первой леди было моей величайшей честью".