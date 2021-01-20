Не написала листа персоналу: Меланія Трамп, залишаючи Білий дім, порушила багаторічну традицію

Традиційно, залишаючи Білий дім, перші леді писали листи персоналу резиденції, проте Меланія доручила це підлеглим

Дональд і Меланія Трамп покинули Білий дім і полетіли до Флориди, проігнорувавши інавгурацію Джо Байдена. Однак, як з'ясували журналісти, перша леді проігнорувала ще одну багаторічну традицію — вона не сама написала листи подяки всім, хто допомагав у побуті, поки подружжя Трампів займало Білий дім. Про це пише CNN.

80 співробітників Білого дому отримали листи і були впевнені, що ці послання склала особисто перша леді. Однак з'ясувалося, що вона їх просто підписала. А самі листи написали її помічники нижньої ланки.

Прощальні листи — це одна з багаторічних традицій Білого дому. Вони не повинні бути довгими, але завжди дуже персоналізовані, містять особисті побажання і стають зворушливим подарунком від президентського подружжя, що покидає резиденцію.

[ + – ] Подружжя Трамп залишає Білий дім/Фото: twitter notsopius

Персонал Білого дому, а це дворецькі, кухарі, покоївки та інші, не змінюється зі зміною головних мешканців, вони працюють в резиденції десятиліттями, зокрема, це було показано у фільмі "Дворецький" 2013 року, де головну роль виконав Форест Уїтакер, і всі вони досить педантично ставляться до дотримання традицій.

За опитуваннями, проведеним CNN, виявилося, що Меланія Трамп залишає президентську резиденцію з найменшим рейтингом серед усіх перших леді.

До слова, для свого прощання з Білим домом Меланія Трамп вибрала елегантний, але трохи похмурий наряд: чорна сукня з жакетом Chanel, туфлі на шпильках від Christian Louboutin за 800 доларів і Hermes Birkin з чорної крокодилячої шкіри за 70 тисяч доларів.

[ + – ] Фото: Twitter Kevz Politics

Дональд віддав належне "грації, краси і популярності дружини", а вона сама, прощаючись, сказала, що "бути вашою першою леді було моєю найбільшою честю".