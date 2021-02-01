"Стерла лоск". Экс-советница Мелании Трамп написала книгу о бывшей первой леди США

Автор книги "Мелания и я: подъем и падение моей дружбы с первой леди" приотркрыла завесу над браком Трампов и рассказала о экс-первой леди США без прикрас.

Бывшая первая леди США Мелания Трамп очень редко участвовала в публичных выступлениях своего супруга во время его предвыборной кампании, но всегда поддерживала его "из-за кулис", передает Daily Mail со ссылкой на слова бывшей советницы и доверенного лица Мелании Стефани Уинстон Волкофф в подкасте Hollywood Life.

Женщина, написавшая книгу "Мелания и я: подъем и падение моей дружбы с первой леди", рассказала, что после публичных выступлений на митингах Трамп соблюдал ритуал: он в первую очередь звонил жене со словами: "Привет, детка! Как я сегодня?". Складывалось впечатление, что ему необходимо ее одобрение.

В ответ Мелания, зная о том, какой падкий ее супруг на лесть и похвалу, говорила ему то, что он хотел слышать.

"Я считаю, что их способ показать любовь друг к другу, – это то, что она рассказывает ему, какой он замечательный и великий", – подчеркнула некогда близкая подруга миссис Трамп.

[ + – ] Стефани Уинстон Волкофф Фото: Getty Images

Развеяла Волкофф и слухи о возможном разводе пары. Она уверена, что между ними существуют настоящие чувства. Комментируя ролики, в которых Мелания одергивает руку мужа или выглядит откровенно раздраженной присутствием Дональда, Стефани заявила, что это была не демонстрация проблем в их браке, а отвлечение внимания от того, "что происходит".

Фото: Getty Images

Экс-советница рассказала, что написала книгу о Мелании, чтобы показать всем, что на самом деле жена Дональда Трампа – не такая, какой она себя показывала на публике. Оставаясь загадкой на протяжении всех четырех лет президентства супруга, она была наделена американцами качествами, которые ей не свойственны.

"Я считала своим гражданским долгом перестать защищать ее и найти "самую загадочную первую леди", которую когда-либо знал мир. Поделившись своей историей, я разоблачила ее истинную личность и показала неприкрашенный портрет женщины, чей внешний лоск я сняла, не оставив ничего, кроме беспристрастной, поверхностной женщины", – пояснила Стефани.

Фото: Getty Images

После того, как президентский срок Трампа закончился, сопровождаемый в конце массовыми акциями протеста, штурмом Капитолия и жертвами, пара уехала жить в свое поместье Мар-А-Лаго во Флориде.

Ранее слухи о том, что брак Трампов на грани, опроверг и всемирно известный специалист по языку тела Брюс Дарем. Он отметил, что этой семье не грозит распад в обозримом будущем, а Мелания займет в паре главенствующую позицию.