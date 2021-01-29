КГБ взращивал Трампа 40 лет, – экс-сотрудник российских спецслужб

Впервые Трамп попал в поле зрения КГБ в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.

Эмигрировавший в США в 1993 году экс-сотрудник КГБ Юрий Швец рассказал о том, что российские спецслужбы якобы "растили" бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как своего агента около 40 лет. Эту информацию он озвучил в интервью The Guardian.

67-летний Швец, который получил американское гражданство и сейчас работает следователем по корпоративной безопасности, стал ключевым источником информации для журналиста Крейга Унгера, который написал книгу "Американский компромат: Как КГБ культивировал Дональда Трампа, и другие истории о сексе, жадности, власти и предательств". Она поступила в продажу 26 января и уже стала бестселлером.

Бывший россиянин сравнил экс-президента США с "кембриджской пятеркой" – британской шпионской сетью, передававшей секреты Москве во время Второй мировой войны и начале холодной войны.

"Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности. Что-то вроде этого произошло и с Трампом", – рассказал он журналистам.

По его словам, впервые в поле зрения агентов КГБ американский бизнесмен попал в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.

Через три года он открыл отель Grand Hyatt New York, для которого купил 200 телевизоров с двойными системами, позволяющими принимать передачи на Советский Союз, у эмигранта из СССР Семена Кислина. Тот, чтобы выехать из Союза, якобы согласился работать на КГБ, и именно он, утверждает Швец, заприметил Трампа как потенциального агента. Годы спустя Кислин опроверг какие-либо связи с русской мафией. Однако он оставался рядом с Трампом и пожертвовал более 40 млн долларов на избирательные кампании Руди Джулиани на пост мэра Нью-Йорка в 1993 и 1997 годах.

Трамп впервые посетил Москву и Санкт-Петербург (тогда Ленинград, – прим. ред) в 1987 году. Во время этой поездки, утверждает Швец, сотрудники КГБ, изучив психотип американца и учтя его слабость к лести, патологическую жадность, а также интеллектуальную и психологическую уязвимость, внушили ему, что он обязательно должен пойти в политику.

[ + – ] Дональд Трамп с женой Иваной в Ленинграде (1987 год) Фото: livejournal.com

Судя по тому, что, вскоре после возвращения из СССР, Трамп всерьез задумался выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента, работа россиян была не напрасной. В том же 1987 году он написал обращение к согражданам, в котором обвинил Японию в эксплуатации США и раскритиковал участие США в НАТО.

Швец отметил, что в СССР эту публикацию "встретили ликованием". Победа Трампа на президентских выборах в 2016 году якобы стала для Кремля настоящим праздником.

О новой книге, которая переполнена фактов связи Трампа с Россией, написало и издание Daily Mail. Журналисты отметили утверждение Крейга Унгера о том, что Трампа несколько раз спасали от многочисленных банкротств огромные потоки российских денег, отмытых через его недвижимость в 80-х и 90-х годах. Российские деньги также пошли на выкуп зданий, построенных по франшизе под именем Трампа.

Фото: Facebook

"Приглашение в Россию от высокопоставленного чиновника КГБ в 1987 году под предлогом предварительной разведывательной поездки для строительства гостиницы Трампа в Москве на самом деле было "глубокой разработкой" кураторов КГБ, которые способствовали созданию секретных каналов связи и позволили россиянам влиять на американскую демократию и наносить ей ущерб", – пишет автор.

По словам Унгера, когда Трамп стал президентом, пришло время платить по долгам, и он "дал Путину все, что тот хотел".

Унгер давно работает в жанре политической публицистики. Ранее вышли его бестселлеры "Дом Буша, Дом Саудов: Тайные отношения между двумя самыми могущественными династиями в мире" и "Дом Трампа, Дом Путина: невыразимая история Дональда Трампа и русской мафии". Работая над последней книгой, он провел множество обширных интервью с высокопоставленными источниками, представителями СССР, перебежчиками КГБ, бывшими сотрудниками ЦРУ, агентами контрразведки ФБР, юристами и многими другими.

[ + – ] Журналист Крейг Унгер Фото: Скриншот

Напомним, Дональд Трамп грубо высказался в адрес своего соперника по президентской гонке в 2016 году Хиллари Клинтон после того, как она обвинила кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард в симпатии к россиянам.