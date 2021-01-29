КДБ вирощував Трампа 40 років, — екс-співробітник російських спецслужб

Вперше Трамп потрапив в поле зору КДБ у 1977 році, коли одружився на чеській моделі Іванні Зельнічковій.

Екс-співробітник КДБ, який емігрував до США в 1993 році, Юрій Швець розповів про те, що російські спецслужби нібито "ростили" колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа як свого агента близько 40 років. Цю інформацію він озвучив в інтервʼю The Guardian.

67-річний Швець, який отримав американське громадянство і зараз працює слідчим з корпоративної безпеки, став ключовим джерелом інформації для журналіста Крейга Унгера, який написав книгу "Американський компромат: Як КДБ культивував Дональда Трампа, та інші історії про секс, жадібність, владу і зради". Вона надійшла у продаж 26 січня і вже стала бестселером.

Колишній росіянин порівняв екс-президента США з "кембриджською пʼятіркою" — британською шпигунською мережею, яка передавала секрети Москві під час Другої світової війни і початку холодної війни.

"Бувають випадки, коли людей вербують в студентські роки, а потім вони займають важливі посади. Щось на зразок цього сталося і з Трампом", — розповів він журналістам.

За його словами, вперше в поле зору агентів КДБ американський бізнесмен потрапив в 1977 році, коли одружився на чеській моделі Івана Зельнічковой.

Через три роки він відкрив готель Grand Hyatt New York, для якого купив 200 телевізорів з подвійними системами, що дозволяли приймати передачі на Радянський Союз, у емігранта з СРСР Семена Кислін. Той, щоб виїхати з Союзу, нібито погодився працювати на КДБ, і саме він, стверджує Швець, запримітив Трампа як потенційного агента. Роки по тому Кислін спростував будь-які звʼязки з російською мафією. Однак він залишався поруч з Трампом і пожертвував понад 40 млн доларів на виборчі кампанії Руді Джуліані на пост мера Нью-Йорка у 1993 і 1997 роках.

Трамп вперше відвідав Москву і Санкт-Петербург (тоді Ленінград, — прим. ред) у 1987 році. Під час цієї поїздки, стверджує Швець, співробітники КДБ, вивчивши психотип американця і врахувавши його слабкість до лестощів, патологічну жадібність, а також інтелектуальну і психологічну вразливість, вкоренили йому думку, що він обовʼязково повинен піти в політику.

[ + – ] Дональд Трамп з дружиною Іванною в Ленінграді (1987 рік) Фото: livejournal.com

Схоже, що незабаром після повернення з СРСР, Трамп серйозно задумався висунути свою кандидатуру від Республіканської партії на пост президента, і робота росіян була не марною. У тому ж 1987 році написав звернення до співгромадян, в якому звинуватив Японію в експлуатації США і розкритикував участь США в НАТО.

Швець зазначив, що в СРСР цю публікацію "зустріли з тріумфом". Перемога Трампа на президентських виборах у 2016 році нібито стала для Кремля справжнім святом.

Про нову книжку, яка переповнена фактами звʼязку Трампа з Росією, написало і видання Daily Mail. Журналісти зазначили твердження Крейга Унгера про те, що Трампа кілька разів рятували від численних банкрутств величезні потоки російських грошей, відмитих через його нерухомість в 80-х і 90-х роках. Російські гроші також пішли на викуп будівель, побудованих франшизою під іменем Трампа.

Фото: Facebook

"Запрошення в Росію від високопоставленого чиновника КДБ у 1987 році під приводом попередньої розвідувальної поїздки для будівництва готелю Трампа в Москві насправді було "глибокої розробкою" кураторів КДБ, які сприяли створенню секретних каналів звʼязку і дозволили росіянам впливати на американську демократію і наносити їй шкоди", — пише автор.

За словами Унгера, коли Трамп став президентом, настав час платити борги, і він "дав Путіну все, що той хотів".

Унгер давно працює в жанрі політичної публіцистики. Раніше вийшли його бестселери "Будинок Буша, Будинок Сауд: Таємні відносини між двома найпотужнішими династіями в світі" і "Будинок Трампа, Будинок Путіна: невимовна історія Дональда Трампа і російської мафії". Працюючи над останньою книгою, він провів безліч великих інтервʼю з високопоставленими джерелами, представниками СРСР, перебіжчиками КДБ, колишніми співробітниками ЦРУ, агентами контррозвідки ФБР, юристами та багатьма іншими.

[ + – ] Журналіст Крейг Унгер Фото: Скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп грубо висловився на адресу свого суперника у президентських перегонах у 2016 році Хілларі Клінтон після того, як вона звинуватила кандидата в президенти від Демократичної партії Тулса Габбард у симпатії до росіян.