Телефонувала після кожного мітингу: чутки про розлучення Трампів не мають підстав, — ЗМІ

Відео, на яких Меланія забирає свою руку з руки Трампа, є нібито відволіканням від того, що відбувається між ними насправді.

Дональд і Меланія Трампи дійсно люблять одне одного, тому чутки про їхнє розлучення помилкові. Про це сказала колишня радниця першої леді Стефані Вінстон Волкофф.

"Досить подивитися, як вони дивляться одне на одного", — пояснила вона у своєму подкасті "Голлівудське життя" (Hollywood Life), повідомила Daily Mail.

Волкофф також розповіла про те, що Меланія Трамп телефонувала чоловіку після кожного мітингу і піднімала йому настрій тим, що говорила, який він "чудовий і величний". Дональд телефонував їй сам відразу після мітингу: "Привіт, крихітко, як я зробив?". У пари це був своєрідний ритуал.

Говорячи про декілька відео, на яких Меланія забирає свою руку з руки Трампа, Волкофф сказала, що ця дія була відволіканням від того, "що відбувається".

51-річна Волкофф — організатор заходів у світі моди і розваг. У грудні 2016 року їй довелося створити компанію WIS Media Partners, яка зіграла важливу роль в організації інавгурації Дональда Трампа в січні 2017 року. Їй було виплачено 26 млн доларів за послуги — приблизно чверть загальних витрат на інавгурацію.

На початку 2017 року Волкофф була призначена неоплачуваним старшим радником першої леді Меланії Трамп. Через рік вона була звільнена, після того як стало відомо про розмір компенсації її фірмі за організацію інавгурації. Волкофф каже, що її "зробили цапом-відбувайлом", і що тільки 1,6 млн доларів з 26 млн дісталися їй особисто.

1 вересня 2020 року Волкофф опублікувала книгу "Меланія і я", де "розповідає все" про її досвід роботи в Білому домі з Дональдом Трампом і Меланією Трамп. Книга містить багато цитат Меланії Трамп. Коли її запитали, як це можливо, Волкофф пояснила, що після того, як її стосунки з першою леді зіпсувалися, вона почала записувати розмови.

У книзі Волкофф писала, що Меланія буде завжди ухилятися, якщо її спитають про її шлюб безпосередньо, вона буде "дивитися в бік, щоб ви не бачили, що там відбувається".

Колишня радниця говорила, що написала книгу, щоб розповісти громадськості правду про Меланію. Протягом багатьох років вона контролювала свій образ, прагнучи залишатися загадкою для спостерігачів. "Я вважала своїм громадянським обов'язком перестати захищати її і розповісти правду про "найзагадковішу першу леді, яку коли-небудь знав світ". Показати неприкрашений портрет цієї поверхні", — заявляла Волкофф.

Нагадаємо: Меланія Трамп за два дні до інавгурації 46-го президента Джо Байдена звернулася до нації з прощальною промовою. Відео опубліковано на її офіційній сторінці в Instagram.