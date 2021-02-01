Созванивались после каждого митинга: Слухи о разводе Трампов не имеют оснований, – СМИ

Видео, на которых Мелания забирает свою руку из руки Трампа, являются, якобы, отвлечением от того, что происходит между ними на самом деле.

Дональд и Мелания Трамп действительно любят друг друга, поэтому слухи о их разводе ошибочные. Об этом сказала бывшая советник первой леди Стефани Уинстон Волкофф.

"Достаточно посмотреть, как они смотрят друг на друга", – пояснила она в своем подкасте "Голливудская жизнь" (Hollywood Life), сообщила Daily Mail.

Волкофф также рассказала о том, что Мелания Трамп созванивалась с мужем после каждого митинга и поднимала ему настроение тем, что говорила, какой он "замечательный и великий". Дональд звонил ей сам сразу митинга: "Привет, детка, как я сделал?". У пары это был своеобразный ритуал.

Говоря о нескольких видео, на которых Мелания забирает свою руку из руки Трампа, Волкофф сказала, что это действие было отвлечением от того, "что происходит".

51-летняя Волкофф – организатор мероприятий в мире моды и развлечений. В декабре 2016 года она создала компанию WIS Media Partners, которая сыграла важную роль в организации инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Ей было выплачено 26 млн долларов за услуги – примерно четверть общих расходов на инаугурацию.

В начале 2017 года Волкофф была назначена неоплачиваемым старшим советником первой леди Мелании Трамп. Через год она была уволена, после того как стало известно о размере компенсации ее фирме за организацию инаугурации. Волкофф говорит, что ее "сделали козлом отпущения", и что только 1,6 млн долларов из 26 млн достались ей лично.

1 сентября 2020 года Волкофф опубликовала книгу "Мелания и я", "рассказывающую все" о ее опыте работы в Белом доме с Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Книга содержит много цитат Мелании Трамп. Когда его спросили, как это возможно, Волкофф объяснила, что после того, как ее отношения с первой леди испортились, она начала записывать разговоры.

В книге Волкофф писала, что Мелания будет всегда уклоняться, если ее спросят о ее браке напрямую, она будет "светить в сторону, чтобы вы не видели, что там происходит".

Бывшая советник говорила, что написала книгу, чтобы рассказать общественности правду о Мелании. На протяжении многих лет она контролировала свой образ, стремясь оставаться загадкой для наблюдателей. "Я считала своим гражданским долгом перестать защищать ее и рассказать правду о "самой загадочной первой леди, которую когда-либо знал мир". Показать неприукрашенный портрет этой поверхностной", – заявляла Волкофф.

Напомним, Мелания Трамп за два дня до инаугурации 46-го президента Джо Байдена обратилась к нации с прощальной речью. Видео опубликовано на ее официальной странице в Instagram.