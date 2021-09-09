Жизнь после Белого дома: куда пропала и чем сейчас занимается Мелания Трамп

Жизнь в Белом доме тяготила жену 45-го президента США Дональда Трампа, и если ее муж еще раз выиграет президентскую гонку, возвращение в Вашингтон будет для нее "наихудшим сценарием".

51-летняя бывшая первая леди США Мелания Трамп никогда не скрывала, что избрание супруга на пост президента в 2017 году стало для нее отнюдь не радостным событием. Поэтому, когда он проиграл борьбу за второй срок Джо Байдену, бывшая модель с облегчением вздохнула, пишет People.

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По словам источников издания, Мелания не заинтересована в возвращении в Вашингтон.

"Если Трамп выиграет очередные выборы, это будет наихудший сценарий для нее", – отметил инсайдер.

Четыре года в Белом доме были для миссис Трамп очень тяжелым периодом – временем "противоречий, международного контроля, заголовков и ожиданий относительно ее роли национальной хозяйки, адвоката и жены", именно поэтому она и не хочет повторения всего этого.

В записях, которые были сделаны несколько лет назад в Белом доме первым помощником первой леди, можно услышать, как Мелания говорит, что чувствует себя застрявшей между церемониальными обязательствами и критиками, которые сказали, что она игнорировала или поддерживала вызывающую разногласие иммиграционную политику своего мужа.

"Мелании не нравится быть на виду у публики, и она ясно дала понять, что не заинтересована в том, чтобы делать это снова", – отмечает таблоид.

Сейчас же она наслаждается жизнью вне камер, и ее главный приоритет теперь – 15-летний сын Бэррон, который только что пошел в школу при Оксбриджской академии в Уэст-Палм-Бич, основанной предпринимателем-миллиардером из Флориды Биллом Кохом, вкладывавшим деньги в предвыборную кампанию Дональда Трампа.

[ + – ] Мелания Трамп и ее 15-летний сын Бэррон, рост которого уже 2 метра

Школа использует творческий подход к обучению, нанимая учителей с жизненным опытом в своих дисциплинах, и Мелания весьма рада, что ее сын тут учится.

"Она полностью вовлечена в образование Бэррона, внеклассные занятия и общее благополучие", – делятся инсайдеры.

Пресс-секретарь жены Трампа добавил:

"Она сосредоточена на том, чтобы быть матерью и ставить семью на первое место, одновременно работая над различными проектами, на завершение которых потребуется время".

У миссис Трамп и ее родителей есть собственные апартаменты в сезонном клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где семья миллиардера и 45-го президента США проводила большую часть своего времени с тех пор, как покинула Белый дом в январе. Родители бывшей модели из Словении Виктор и Амалия Кнаусс получили американское гражданство в 2018 году, причем не без помощи дочери и зятя.

Этим летом Меланию также видели в Нью-Йорке, когда ее муж останавливался в их особняке в Нью-Джерси.

[ + – ] Мелания и Дональд Трамп

Не так давно в СМИ снова поползли слухи о возможном разладе в паре после того, как 14 июня жена Трампа не присутствовала на 75-летии своего супруга.

[ + – ] На праздновании 75-летия Дональда Трампа его жены не было

Ранее она проигнорировала и День всех влюбленных. Прессе также стало известно, что Мелания подыскивала жилье за пределами Мар-а-Лаго. Когда семья жила в Нью-Йорке, у нее была собственная дополнительная квартира, отдельная от их пентхауса в Трамп-Тауэр на Пятой авеню.

Напомним, бывшая советница и доверенное лицо Мелании Стефани Уинстон Волкофф написала книгу о миссис Трамп, в которой, как она говорила, "стерла лоск" с первой леди США.