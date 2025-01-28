Сила і контроль: про що говорить новий офіційний портрет першої леді США Меланії Трамп

Між першим і другим термінами на посаді першої леді США в образі Меланії Трамп відбулися разючі зміни.

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На сторінці першої леді США Меланії Трамп в Instagram з'явився її перший офіційний портрет як господині білого дому. Він відображає еволюцію місіс Трамп між першим і другим терміном її чоловіка як президента, пише Hello.

На чорно-білій світлині, зробленій її давньою фотографкою з Бельгії Режіном Махо в Жовтій овальній залі всього за день після другої інавгурації Дональда Трампа, Меланія стоїть за столом прямо й упевнено, демонструючи, що вона не тільки контролює ситуацію, а й сповнена рішучості розповісти власну історію по-своєму.

На першій леді — розкішний темний брючний костюм від Dolce & Gabbana в поєднанні з білосніжною сорочкою. Вона дивиться в камеру, тримаючи руки на столі, а на задньому плані видно монумент Вашингтона.

Портрет Меланії Трамп зробила її офіційний фотограф Режин Махо Фото: melaniatrump/instagram

Відома своїм вишуканим смаком і любов'ю до дизайну, Меланія вибрала Жовту овальну кімнату як фон — це її глибоко особисте рішення. Під час свого першого терміну вона керувала його великою переробкою, створивши позачасовий, елегантний простір, що відображає її фірмовий стиль.

"Я ретельно відібрала прекрасні антикварні речі з колекції Білого дому. Я особисто розробила індивідуальний килим із трояндами American Beauty, синіми стрічками і мотивом решітки, щоб зв'язати все воєдино. Жовта овальна кімната — це простір тепла і витонченості", — розповіла вона у своїх мемуарах.

На думку експертів, другий портрет Меланії відчувається як послання. На відміну від її першого терміну, коли вона часто виглядала як стримана фігура на задньому плані, цей образ зображає жінку, яка комфортніше почуває себе у своїй ролі та більш рішучу, ніж будь-коли, щоб формувати те, як її сприймає громадськість.

Багато що змінилося для Меланії з її перших днів у Вашингтоні. Протягом своїх перших чотирьох років як перша леді вона трималася відносно скромно, проводячи менше публічних заходів і даючи обмежену кількість інтерв'ю. Але тепер перша леді приймає свою наступну главу з новою енергією і цілеспрямованістю.

Таким був портрет першої леді Меланії Трамп у 2017 році

Нещодавно стало відомо про її угоду на $40 млн з Amazon, очолюваною мільярдером Джеффом Безосом, що викликало ажіотаж. Вона охоплює повнометражний документальний фільм і подальший документальний серіал про її трудове життя, а сама Меланія виступає виконавчим продюсером. Хоча подробиці залишаються в таємниці, проєкт обіцяє дати безпрецедентний погляд на її життя, включно з камео Дональда і їхнього 18-річного сина Беррона. Очікується, що документальний фільм досліджує її час на посаді першої леді, її ініціативи та її нинішні амбіції.

Раніше Фокус писав, як відрізняється новий портрет Дональда Трампа в 2017 і 2025 роках.