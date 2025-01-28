Сила и контроль: о чем говорит новый официальный портрет первой леди США Мелании Трамп

Между первым и вторым сроками на посту первой леди США в образе Мелании Трамп произошли разительные перемены.

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На странице первой леди США Мелании Трамп в Instagram появился ее первый официальный портрет в качестве хозяйки белого дома. Он отражает эволюцию миссис Трамп между первым и вторым сроком ее мужа в качестве президента, пишет Hello.

На черно-белой фотографии, сделанной ее давним фотографом из Бельгии Режин Махо в Желтом овальном зале всего через день после второй инаугурации Дональда Трампа, Мелания стоит за столом прямо и уверенно, демонстрируя, что она не только контролирует ситуацию, но и полна решимости рассказать собственную историю по-своему.

На первой леди – роскошный темный брючный костюм от Dolce & Gabbana в сочетании с белоснежной рубашкой. Она смотрит в камеру, держа руки на столе, а на заднем плане виден монумент Вашингтона.

Портрет Мелании Трамп сделала ее официальный фотограф Режин Махо Фото: melaniatrump/instagram

Известная своим изысканным вкусом и любовью к дизайну, Мелания выбрала Желтую овальную комнату в качестве фона — это ее глубоко личное решение. Во время своего первого срока она руководила его обширной переделкой, создав вневременное, элегантное пространство, отражающее ее фирменный стиль.

"Я тщательно отобрала прекрасные антикварные вещи из коллекции Белого дома. Я лично разработала индивидуальный ковер с розами American Beauty, синими лентами и мотивом решетки, чтобы связать все воедино. Желтая овальная комната — это пространство тепла и утонченности", – рассказала она в своих мемуарах.

По мнению экспертов, второй портрет Мелании ощущается как послание. В отличие от ее первого срока, когда она часто выглядела как сдержанная фигура на заднем плане, этот образ изображает женщину, более комфортно чувствующую себя в своей роли и более решительную, чем когда-либо, чтобы формировать то, как ее воспринимает общественность.

Многое изменилось для Мелании с ее первых дней в Вашингтоне. В течение своих первых четырех лет в качестве первой леди она держалась относительно скромно, проводя меньше публичных мероприятий и давая ограниченное количество интервью. Но теперь первая леди принимает свою следующую главу с новой энергией и целеустремленностью.

Таким был портрет первой леди Мелании Трамп в 2017 году

Недавно стало известно о ее сделке на $40 млн с Amazon, возглавляемой миллиардером Джеффом Безосом, вызвали ажиотаж. Она включает в себя полнометражный документальный фильм и последующий документальный сериал о ее трудовой жизни, а сама Мелания выступает в качестве исполнительного продюсера. Хотя подробности остаются в тайне, проект обещает дать беспрецедентный взгляд на ее жизнь, включая камео Дональда и их 18-летнего сына Бэррона. Ожидается, что документальный фильм исследует ее время в качестве первой леди, ее инициативы и ее нынешние амбиции.

Ранее Фокус писал, как отличается новый портрет Дональда Трампа в 2017 и 2025 годах.