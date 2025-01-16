Новый портрет Трампа перед инаугурацией вызвал вопросы: что с ним не так (фото, видео)

Новое фото Трампа сравнили с его магшотом и первым официальным портретом.

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20 января состоится инаугурация 47-президента США Дональда Трампа, и в сети уже появилось видео, где показана программка церемонии инаугурации. Однако особое внимание пользователей привлекла фотография без пяти минут главы Белого дома, пишет Times Now World.

На одной из страниц брошюры опубликован черно-белый снимок политика с его автографом на странице.

Этот кадр поразительно похож на магшот – фото Трампа, сделанное в августе 2023 года в тюрьме округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, после того, как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение в рэкете.

Магшот Трампа (слева) и его фото в программке инаугурации

В посте на X цветную версию этого снимка представил главный фотограф Трампа Дэниэл Торок. На фотографии республиканец одет в синий костюм и выглядит очень суровым.

Помимо Трампа, Торок также поделился портретом избранного вице-президента Джея Ди Вэнса.

"Мы вступаем в золотой век Америки", – подписал он пост.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Кроме сравнения с фотографией 2023 года, фото Трампа, которое, как предполагают многие, может стать его официальным портретом, сравнили с его официальным изображением 2017 года. Став президентом США в первый раз, Трамп выглядел более веселым и расслабленным.

Предыдущий портрет был сделан Шелией Крейгхед.

Дональд Трамп: 2017 и 2025

Вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года. Мероприятие пройдет на Западном крыле Капитолия Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, и ознаменует начало его второго и последнего непоследовательного срока.

Инаугурация будет включать церемонию приведения к присяге, инаугурационную речь, церемонию подписания, инаугурационный обед, церемонию передачи, шествие "Сделаем Америку снова великой" и парад. Несколько членов Конгресса от Демократической партии решили бойкотировать мероприятие.

Также запланированы инаугурационные балы, фейерверки и выступления известных музыкантов. Среди них – Ли Гринвуд, Кэрри Андервуд, Кид Рок, Раскал Флэттс, Билли Рэй Сайрус и Джейсон Олдин.

Классический вокалист Кристофер Маччио исполнит национальный гимн, а хор Praise Choir Университета Liberty также примет участие в тожествах. На инаугурационном балу Liberty ожидается появление неожиданного музыкального гостя. Его имя пока не разглашается.

Ранее Фокус писал, что Трамп "покупает" Гренландию из-за фальшивого письма спецслужб РФ.