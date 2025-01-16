Новий портрет Трампа перед інавгурацією викликав запитання: що з ним не так (фото, відео)

Нове фото Трампа порівняли з його магшотом і першим офіційним портретом.

Related video

20 січня відбудеться інавгурація 47-президента США Дональда Трампа, і в мережі вже з'явилося відео, де показано програмку церемонії інавгурації. Однак особливу увагу користувачів привернула фотографія без п'яти хвилин глави Білого дому, пише Times Now World.

На одній зі сторінок брошури опубліковано чорно-білий знімок політика з його автографом на сторінці.

Цей кадр разюче схожий на магшот — фото Трампа, зроблене в серпні 2023 року у в'язниці округу Фултон в Атланті, штат Джорджія, після того, як велике журі присяжних пред'явило йому звинувачення в рекеті.

Магшот Трампа (ліворуч) і його фото в програмці інавгурації

У пості на X кольорову версію цього знімка представив головний фотограф Трампа Деніел Торок. На світлині республіканець одягнений у синій костюм і має дуже суворий вигляд.

Крім Трампа, Торок також поділився портретом обраного віце-президента Джея Ді Венса.

"Ми вступаємо в золотий вік Америки", — підписав він пост.

Дональд Трамп і Джей Ді Венс

Крім порівняння з фотографією 2023 року, фото Трампа, яке, як припускає багато хто, може стати його офіційним портретом, порівняли з його офіційним зображенням 2017 року. Ставши президентом США вперше, Трамп виглядав більш веселим і розслабленим.

Попередній портрет був зроблений Шелією Крейгхед.

Дональд Трамп: 2017 і 2025

Друга інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента Сполучених Штатів відбудеться 20 січня 2025 року. Захід відбудеться на Західному крилі Капітолію Сполучених Штатів у Вашингтоні, округ Колумбія, і ознаменує початок його другого й останнього непослідовного терміну.

Інавгурація включатиме церемонію приведення до присяги, інавгураційну промову, церемонію підписання, інавгураційний обід, церемонію передачі, ходу "Зробимо Америку знову великою" і парад. Кілька членів Конгресу від Демократичної партії вирішили бойкотувати захід.

Також заплановані інавгураційні бали, феєрверки та виступи відомих музикантів. Серед них – Лі Грінвуд, Керрі Андервуд, Кід Рок, Раскал Флеттс, Біллі Рей Сайрус і Джейсон Олдін.

Класичний вокаліст Крістофер Маччіо виконає національний гімн, а хор Praise Choir Університету Liberty також візьме участь у урочистостях. На інавгураційному балу Liberty очікується поява несподіваного музичного гостя. Його ім'я поки що не розголошується.

Раніше Фокус писав, що Трамп "купує" Гренландію через фальшивий лист спецслужб РФ.