Война Мелании Трамп и Анны Винтур: попадет ли первая леди США на обложку Vogue

Руководство издательства Conde Nast, которому принадлежит Vogue, намерены "дружить" с Дональдом Трампом, поэтому не исключено, что Анне Винтур придется поступиться соими принципами касательно Мелании.

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Мелания Трамп – персона нон-грата на обложке Vogue, и это бессменный редактор библии моды Анна Винтур давала четко понять во время первого президентского срока Дональда Трампа. Однако после второго прихода Донни в Белый дом ситуация может измениться, и Винтур, скрепя сердце, придется отойти от своих принципов, рассуждает Дженни Оппенгеймер в своей колонке для Daily Mail. Он – автор нескольких несанкционированных биографий общественных деятелей, включая Хиллари и Билла Клинтон, Рока Хадсона, Марту Стюарт, Барбару Уолтерс, Этель Кеннеди, Джерри Сейнфельда и семью Хилтон. Среди его работ – и книга "Анна Винтур: крутая жизнь и жаркие времена главного редактора Vogue".

По его словам, модные инсайдеры опасаются, что Винтур, известная своим холодным поведением и антитрамповской политикой, снова исключит Меланию из обложки модной библии еще на четыре года.

"Если прошлое — это прелюдия, Анна собирается занять твердую позицию в стиле Маноло Бланика и, скорее всего, внести Меланию в черный список, как она это сделала во время первого президентства Трампа", – заявил источник из Vogue.

Но на этот раз, похоже, наметился серьезный сдвиг. Поскольку корпоративная Америка отказывается от прогрессивной политики провалившейся администрации Байдена ради нового мира MAGA, убежденная демократка, леворадикальная Анна, которая, по словам источников, давно страдает от синдрома психоза Трампа, получает серьезное сопротивление от материнской компании своего журнала Conde Nast, когда затрагивается тема обложки Vogue и первой леди-республиканки.

Анна Винтур "железной рукой" управляет библией моды Фото: Getty Images

Анна является главным редактором и глобальным редакционным директором Vogue, имея за плечами 25 отечественных и зарубежных изданий журнала Gucci. Однако она все еще должна отчитываться перед генеральным директором глобальной медиакомпании Conde Nast Роджером Линчем, назначенным в 2019 году, а также бывшим президентом и гендиректором сервиса потоковой передачи музыки Pandora, а также генеральным директором-основателем Sling TV.

И, как и другие генеральные директора и корпоративные лидеры, такие как основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Google Сундар Пичел, глава Apple Тим Кук и другие, которые поддержади Трампа, руководители Conde Nast тоже хотят быть на хорошей стороне главнокомандующего на этот раз.

"Очевидно, что они хотели бы, чтобы Анна играла с Меланией по-хорошему, относилась к ней с уважением, которого она по праву заслуживает как первая леди", — сказал источник. В Conde Nast рассчитывают, что Винтур проявит благоразумие и помирится с миссис Трамп.

"Дело в том, что независимо мыслящая Мелания может просто сказать Анне, чтобы она взяла свое прикрытие и заткнулась", — предположил источник.

О том, что расклад меняется, может говорить тот момент, что Vogue опубликовал обзор самых стильных образов в день инаугурации в социальных сетях, включив в свой репортаж фирменное темно-синее шелковое шерстяное платье-пальто Мелании и дизайнерскую шляпу-канотье.

Образ Мелании Трамп на инаугурации кдостоился упоминания в Vogue Фото: Getty Images

Ранее Мелания заявляла, что в ее жизни есть более важные вещи, чем быть на обложке Vogue. В 2020 году, покинув Белый дом после победы Байдена, она в интервью Пита Хегсета из Fox News Channel сказала, что Vogue был "предвзятым", поскольку не поместил ее на обложку во время ее пребывания в должности, но поставил первую леди Джилл Байден в центр внимания.

"Они предвзяты, у них есть симпатии и антипатии, и это так очевидно. Я думаю, что американцы и все остальные видят это. И у меня есть гораздо более важные дела… чем быть на обложке Vogue", – отметила она.

Правда, еще до политической карьеры Трампа Мелания все же украсила обложку журнала. В 2005 году она появилась там в свадебном платье после бракосочетания с миллиардером.

Мелания Трамп на обложке Vogue, 2025 Фото: Vogue

"Если бы Мелания, опытная модель с элегантностью и классом, вышла замуж за демократа, она, вероятно, не раз появлялась бы на обложке Vogue и была бы лучшей подругой Анны", – сказал один из информаторов.

Среди первых леди, которые были на главной странице Vogue, – Мишель Обама (3 обложки), Хиллари Клинтон, Джилл Байден (2 раза), а также удостоилась чести вице-президент Камала Харрис.

Джилл Байден дважды украшала обложку Vogue Фото: Vogue

Мишель обама трижды стала лицом Vogue Фото: Vogue

Ранее Фокус писал, что Белый дом представил официальный портрет Мелании Трамп.