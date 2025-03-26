Свадебное платье Мелании Трамп продается на eBay с огромной скидкой (фото)

Продавец платья утверждает, что лично купила его у Мелании. В то же время источники убеждают журналистов, что настоящий подвенечный наряд миссис Трамп хранится в Мар-а-Лаго, фешенебельном особняке президента США.

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Роскошное свадебное платье Мелании Трамп от Christian Dior by John Galliano выставили на продажу на маркетплейсе eBay. Первой об этом сообщила писательница Лиана Сатенштейн, рассказав подписчикам Substack "Neverworns" об удивительной находке своей подруги.

По словам автора, ее подруга Патрисия Торвальдс, которая "помешана на Мидхэм-Кирххофф и слишком много знает об искусстве", скоро выходит замуж и искала свадебные платья на eBay.

Фото: Скриншот

"Патрисия наткнулась на весеннее кутюрное платье Christian Dior первой леди 2005 года после того, как ввела "платье Dior 80-х годов". Затем платье Dior Trump эпохи Гальяно появилось под спонсируемыми постами. "Свадебное платье Christian Dior, специально разработанное Джоном Гальяно для свадьбы Мелании Трамп с Дональдом Трампом в 2005 году", – пишет Лиана. Стоимость товара – $45 тыс.

Автор объявления утверждает, что это платье – оригинал, и она лично купила его у Мелании, с которой у них был общий друг, для своей свадьбы в 2010 году за $70 тыс. Она призналась, что внесла незначительные изменения в первоначальный дизайн, а также "добавила бретели".

"Плюс к этому был добавлен новый слой ткани на спине платья и бретельках, поскольку моя грудь намного больше, чем у Мелании", – объяснила продавец. Она сказала, что платье, которое надевали всего два раза, теперь имеет размер 4–6. Но если бы невеста сняла заднюю часть, оно снова стало бы размером Мелании (0–2).

Несмотря на заявление продавца, источник сообщил Women's Wear Daily, что настоящее платье Мелании от кутюр находится в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Правда это или фейк, остается загадкой, но наряд действительно поразительно похож на свадебный ансамбль миссис Трамп.

Фото: Vogue

Первая леди США показала свой свадебный наряд с пятиметровой фатой на обложке Vogue в феврале 2005 года сразу после своей свадьбы в Палм-Бич. На пошив платья стоимостью, по разным данным, от $100 тыс. до $210 тыс. ушло более 90 метров белого атласа дюшес. Его расшивали хрустальными бусинами в течение 550 часов. Вес наряда – 27 кг.

Знаменитое платье, которое тогда еще невеста Трампа выбрала в Париже с помощью не кого иного, как самой Анны Винтур, может похвастаться облегающим лифом и юбкой-русалкой.

Дональд Трамп сделал предложение бывшей модели из Словении по пути на Met Gala 2004 года. В январе он поделился архивной фотографией Мелании в платье во время празднования двух десятилетий брака.

Фото: Donald J. Trump/Х

На свадьбе пары присутствовали множество знаменитостей, включая Хиллари Клинтон, Хайди Клум, Келли Рипа, Леса Мунвеса, Тину Браун, Мэтта Лауэра, Кэти Курик, Тони Беннетта, Ричарда Брэнсона, Мохаммеда Аль-Файеда, Стива Уинна, Донну Саммер, Гейл Кинг, Билли Джоэла, Саймона Коуэлла, Кимору Ли, Рассела Симмонса, Руди Джулиани, Шакила О'Нила.

До того, как пожениться, пара встречалась шесть лет. В браке Мелания родила мужу сына Бэррона, которому 19 марта исполнилось 19 лет.

Для нынешнего президента США этот брак третий. Ранее он был женат на Иване Трамп и Марле Мейплз, от которых у него было четверо детей.

Ранее Фокус писал, попадет ли снова первая леди США на обложку Vogue, учитывая ее вражду с Анной Винтур.