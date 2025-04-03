Женщина нашла на тротуаре запечатанную с 1987 года коробку: что было внутри (фото)

Энн Трапани из штата Нью-Йорк, США, нашла в мусоре уникальную реликвию 1987 года.

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О своей находке американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница Лонг-Айленда вышла на прогулку по своему району на Лонг-Айленде, она не ожидала найти нечто, что не только поразит ее саму, но и вызовет ажиотаж в соцсетях. Возле выброшенных коробок на тротуаре ее внимание привлекла большая картонная коробка — внутри оказалось идеально сохраненное свадебное платье, пролежавшее запечатанным с 1987 года.

"Я люблю экономию и ностальгию, поэтому мое сердце просто разрывалось, когда я увидела эту коробку рядом с другими выброшенными", — рассказала Трапани.

Видео с распаковкой, которое Энн выложила в TikTok, моментально стало вирусным, набрав более 2,3 миллиона просмотров. Пользователи не только выражали восхищение находкой, но и шутливо предполагали, что так начинаются фильмы ужасов. Другие делились собственными историями, находя в этом нечто магическое и судьбоносное.

К удивлению всех, платье идеально подошло Трапани по размеру. Комментаторы в один голос заявляли: "Это знак!" и "Как будто оно было сшито именно для тебя".

Хотя Энн пока не решила, что будет делать с платьем, она уже рассматривает возможность вдохнуть в него новую жизнь, переделав в стильную юбку и топ.

"Я бы с удовольствием дала ткани новую жизнь и поучилась у профессионального портного", — добавила она.

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