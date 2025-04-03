Жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку: що було всередині (фото)

Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію 1987 року.

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Про свою знахідку американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка Лонг-Айленда вийшла на прогулянку своїм районом на Лонг-Айленді, вона не очікувала знайти дещо, що не тільки вразить її саму, а й викличе ажіотаж у соцмережах. Біля викинутих коробок на тротуарі її увагу привернула велика картонна коробка — всередині виявилася ідеально збережена весільна сукня, яка пролежала запечатаною з 1987 року.

"Я люблю економію і ностальгію, тому моє серце просто розривалося, коли я побачила цю коробку поруч з іншими викинутими", — розповіла Трапані.

Відео з розпакуванням, яке Енн виклала в TikTok, моментально стало вірусним, набравши понад 2,3 мільйона переглядів. Користувачі не тільки висловлювали захоплення знахідкою, а й жартівливо припускали, що так починаються фільми жахів. Інші ділилися власними історіями, знаходячи в цьому щось магічне і доленосне.

На подив усіх, сукня ідеально підійшла Трапані за розміром. Коментатори в один голос заявляли: "Це знак!" і "Начебто вона була зшита саме для тебе".

Хоча Енн поки не вирішила, що робитиме з сукнею, вона вже розглядає можливість вдихнути в неї нове життя, переробивши на стильну спідницю і топ.

"Я б із задоволенням дала тканині нове життя і повчилася у професійного кравця", — додала вона.

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