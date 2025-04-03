Женщина носила одно и то же платье 100 дней: зачем она это сделала (видео, фото)

34-летняя Бриттани Балински из Великобритании, популярный блогер и мама четырех детей, бросила вызов общественным представлениям о чистоте и моде, ежедневно надевая одно и то же шерстяное платье в течение 100 дней.

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Об этом пишет Daily Star.

С декабря 2024 по март 2025 года женщина не расставалась с любимым нарядом, чтобы продемонстрировать универсальность и самоочищающиеся свойства натуральной шерсти.

Бриттани поделилась своей историей с аудиторией в соцсетях. По ее словам, шерсть — недооцененный материал, который не только сохраняет тепло, но и обладает исключительной способностью противостоять загрязнениям и запахам.

"Если шерсть не испачкалась, достаточно просто проветрить вещь, и она снова как новая", — утверждает она.

В одном из роликов она показала свое шерстяное постельное белье, включая овчину, пододеяльник и наматрасник. По словам блогера, такие материалы прекрасно регулируют температуру и требуют минимального ухода — их достаточно просто развесить на свежем воздухе.

Несмотря на критику в сети — некоторые пользователи называли ее "бродяжкой" — Бриттани не отступила. Она объясняет, что ее подход связан с философией устойчивого потребления и минимализма.

"Это экономично, практично и экологично. Мы просто слишком привыкли к избыточному уходу за вещами, который не всегда оправдан", — отмечает британка.

Женщина дополняла свой образ аксессуарами и элементами другой одежды Фото: Instagram

Бриттани также активно продвигает идею естественного воспитания детей и отказа от чрезмерной обработки и дезинфекции в быту. Вместе с мужем они выбрали домашние роды для троих из своих четверых детей, стремясь к более естественному образу жизни.

Платье, ставшее символом ее вызова, она украшала аксессуарами и элементами другой одежды, показывая, что один наряд может быть уместен в самых разных ситуациях. За 100 дней Бриттани лишь несколько раз стирала его, предпочитая точечную чистку и проветривание.

Блогер уверена, что шерсть незаслуженно считается устаревшим материалом.

"Ее ассоциируют с бабушкиными кофтами, но на самом деле она — технологичный и стильный выбор", — добавила она.

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