Жінка носила одну й ту саму сукню 100 днів: навіщо вона це зробила (відео, фото)

34-річна Бріттані Балінскі з Великої Британії, популярна блогерка і мама чотирьох дітей, кинула виклик суспільним уявленням про чистоту і моду, щодня одягаючи одну й ту саму вовняну сукню протягом 100 днів.

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Про це пише Daily Star.

З грудня 2024 по березень 2025 року жінка не розлучалася з улюбленим вбранням, щоб продемонструвати універсальність і самоочисні властивості натуральної вовни.

Бріттані поділилася своєю історією з аудиторією в соцмережах. За її словами, вовна — недооцінений матеріал, який не тільки зберігає тепло, а й має виняткову здатність протистояти забрудненням і запахам.

"Якщо шерсть не забруднилася, достатньо просто провітрити річ, і вона знову як нова", — стверджує вона.

В одному з роликів вона показала свою вовняну постільну білизну, включно з овчиною, підковдрою і наматрацником. За словами блогерки, такі матеріали чудово регулюють температуру і потребують мінімального догляду — їх достатньо просто розвісити на свіжому повітрі.

Попри критику в мережі — деякі користувачі називали її "бродяжкою" — Бріттані не відступила. Вона пояснює, що її підхід пов'язаний із філософією сталого споживання та мінімалізму.

"Це економічно, практично й екологічно. Ми просто занадто звикли до надмірного догляду за речами, який не завжди виправданий", — зазначає британка.

Жінка доповнювала свій образ аксесуарами та елементами іншого одягу Фото: Instagram

Бріттані також активно просуває ідею природного виховання дітей і відмови від надмірної обробки та дезінфекції в побуті. Разом із чоловіком вони обрали домашні пологи для трьох зі своїх чотирьох дітей, прагнучи до більш природного способу життя.

Сукню, що стала символом її виклику, вона прикрашала аксесуарами та елементами іншого одягу, показуючи, що одне вбрання може бути доречним у найрізноманітніших ситуаціях. За 100 днів Бріттані лише кілька разів прала її, надаючи перевагу точковому чищенню і провітрюванню.

Блогерка впевнена, що вовну незаслужено вважають застарілим матеріалом.

"Її асоціюють з бабусиними кофтами, але насправді вона — технологічний і стильний вибір", — додала вона.

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