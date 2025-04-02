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Чоловік придумав "геніальну" головоломку, щоб повернути загублений гаманець власнику (фото)

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Фото: Pixabay | Ілюстративне фото

Незвичайний спосіб повернути загублений гаманець привернув увагу тисяч користувачів соцмереж. Чоловік із Фінляндії використав математичну загадку, щоб переконатися, що з ним зв'яжеться тільки справжній власник.

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Пост із незвичайним способом повернути загублений гаманець його власнику став вірусним на Reddit, зібравши понад 174 тисячі лайків і викликавши захоплення користувачів по всьому світу.

Користувач під ніком u/MixaLv опублікував 31 березня пост із заголовком: "Я знайшов гаманець у суботу, і залишив записку таким чином, щоб зі мною міг зв'язатися тільки справжній власник". У ньому він розповів, як замість традиційної передачі гаманця в поліцію, він залишив на місці знахідки загадкову рукописну записку з написом "Знайдено чорний гаманець". У ній містилася математична головоломка, розв'язання якої — з урахуванням дати народження власника — давало змогу отримати номер телефону того, хто знайшов.

"Ви можете зв'язатися зі мною, вирішивши це рівняння", — йдеться в записці.

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Склавши вказаний числовий ряд із датою народження у форматі ДДММГГГГГ, справжній власник міг отримати зашифрований номер телефону
Фото: Reddit

Склавши вказаний числовий ряд із датою народження у форматі ДДММРРРР, справжній власник міг отримати зашифрований номер телефону. Записка завершувалася фразою: "У понеділок я віднесу її в поліцейську дільницю".

За словами u/MixaLv, він знайшов гаманець у Фінляндії у вихідний день, коли поліцейські дільниці були закриті. Залишити його в шухляді чергової частини він вважав неефективним, оскільки його могли не забрати до понеділка. Водночас він хотів уникнути розкриття особистих даних і випадкових дзвінків від незнайомців. У гаманці було посвідчення особи, але без адреси — як це прийнято у Фінляндії. Це ускладнило пошук власника через соцмережі.

Надихнувшись відео про криптографію і хешування на YouTube-каналі Computerphile, користувач вигадав спосіб використати "просту криптографію і закритий ключ" — дату народження — щоб зробити номер доступним тільки справжньому власнику.

"Це результат рівняння: вказане число плюс його дата народження у форматі ДДММРРРР. Тільки той, хто знає її, може отримати мій номер", — пояснив автор. Після дзвінка він звірив дані й переконався в особі того, хто телефонує, за посвідченням.

Оригінальне рішення викликало захват користувачів Reddit. Коментарі варіювалися від "геніально" до "так само розумно, як і корисно".

"Це було до біса неймовірно... Тому що це може вирішити буквально тільки одна людина", — зазначив один із користувачів.

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