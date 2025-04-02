Мужчина придумал "гениальную" головоломку, чтобы вернуть утерянный кошелек владельцу (фото)

Необычный способ вернуть утерянный кошелек привлек внимание тысяч пользователей соцсетей. Мужчина из Финляндии использовал математическую загадку, чтобы убедиться, что с ним свяжется только настоящий владелец.

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Пост с необычным способом вернуть утерянный кошелек его владельцу стал вирусным на Reddit, собрав более 174 тысяч лайков и вызвав восхищение пользователей по всему миру.

Пользователь под ником u/MixaLv опубликовал 31 марта пост с заголовком: "Я нашел кошелек в субботу, и оставил записку таким образом, чтобы со мной мог связаться только настоящий владелец". В нем он рассказал, как вместо традиционной передачи кошелька в полицию, он оставил на месте находки загадочную рукописную записку с надписью "Найден черный кошелек". В ней содержалась математическая головоломка, решение которой — с учетом даты рождения владельца — позволяло получить номер телефона нашедшего.

"Вы можете связаться со мной, решив это уравнение", — говорится в записке.

Сложив указанный числовой ряд с датой рождения в формате ДДММГГГГ, настоящий владелец мог получить зашифрованный номер телефона Фото: Reddit

Сложив указанный числовой ряд с датой рождения в формате ДДММГГГГ, настоящий владелец мог получить зашифрованный номер телефона. Записка завершалась фразой: "В понедельник я отнесу ее в полицейский участок".

По словам u/MixaLv, он нашел кошелек в Финляндии в выходной день, когда полицейские участки были закрыты. Оставить его в ящике дежурной части он посчитал неэффективным, поскольку его могли не забрать до понедельника. В то же время он хотел избежать раскрытия личных данных и случайных звонков от незнакомцев. В кошельке находилось удостоверение личности, но без адреса — как это принято в Финляндии. Это затруднило поиск владельца через соцсети.

Вдохновившись видео о криптографии и хешировании на YouTube-канале Computerphile, пользователь придумал способ использовать "простую криптографию и закрытый ключ" — дату рождения — чтобы сделать номер доступным только настоящему владельцу.

"Это результат уравнения: указанное число плюс его дата рождения в формате ДДММГГГГ. Только тот, кто знает ее, может получить мой номер", — пояснил автор. После звонка он сверил данные и убедился в личности звонящего по удостоверению.

Оригинальное решение вызвало восторг пользователей Reddit. Комментарии варьировались от "гениально" до "так же умно, как и полезно".

"Это было чертовски невероятно… Потому что это может решить буквально только один человек", — отметил один из пользователей.

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