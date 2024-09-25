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МирФан

Туристы не поверили своим глазам, когда нашли одну деталь на селфи (фото)

Деталь на совместном селфи напугала туристов, курьезы, мистика, аномалии, фото, Чили, путешествия, странные истории
Фото: Pixels | Туристов напугала таинственная фигура на совместном фото

На снимке изображены двое мужчин и три женщины, которые позируют для кадра, а на заднем плане еще несколько человек поднимаются по горному перевалу.

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Группу туристов ждало жуткое открытие, когда они внимательно рассмотрели совместное селфи, сделанное во время похода в горы. Этот кадр впервые опубликовали в группе "Призраки Лондона" на Facebook, где пользователи сети публикуют загадочные фото, на которых зафиксировано нечто паранормальное.

Пользователь, разместивший этот снимок, отметил: "Друг переслал мне этот кадр от группы своих товарищей из Чили".

На снимке изображены двое мужчин и три женщины, которые позируют для селфи, а на заднем плане еще несколько человек поднимаются по горному перевалу. Все выглядит абсолютно невинно, пока не смотреть на затемнение между двумя женщинами слева. Там вырисовывается лицо таинственной фигуры — с носом и ртом, это можно подробнее рассмотреть при увеличении.

Деталь на совместном селфи напугала туристов, курьезы, мистика, аномалии, фото, Чили, путешествия, странные истории Fullscreen
В кадре можно увидеть таинственное лицо
Фото: Ghosts of London | Facebook

Этот кадр в Facebook собрал тысячи различных реакций. Пользователи сети в разделе комментариев предположили, что на снимок попал какой-то дух или призрак.

  • "У меня мурашки по коже. Обычно это означает, что у меня сработало шестое чувство";
  • "Как страшно увидеть такое среди белого дня, что бы там ни было";
  • "Отличный улов. У меня ощущение, что это злой дух. Очень страшно. Интересно, к кому из этих людей он привязан?".

Однако далеко не всем это изображение показалось достаточно убедительным.

"Слишком четко очерчено — видно зубы и все такое. Я просто не знаю, что и думать", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Настоящее фото или поддельное — в наши дни трудно определить, но это действительно жутко".

Напомним, ранее Фокус писал, что инфлюенсерша Дженн Джиа увидела своего будущего мужа на старом селфи, сделанном еще в 2012 году. Интересно, что пара познакомилась только через 2 года после того, как был сделан этот кадр. Пользователи социальных сетей поражены этим совпадением. Кто-то цитирует песню Тейлор Свифт о "невидимой нити судьбы", а кто-то просматривает свои старые фото в поисках второй половинки.

Кроме того, группа студентов колледжа, которые развлекались в бассейне индуистского храма Гунданджанея (Индия), решили сделать групповое селфи на память об этом дне и даже не подозревали, что разворачивалась всего в нескольких метрах позади них.