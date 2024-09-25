Туристи не повірили своїм очам, коли знайшли одну деталь на селфі (фото)

На знімку зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для кадру, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом.

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Групу туристів чекало моторошне відкриття, коли вони уважно роздивились спільне селфі, зроблена під час походу в гори. Цей кадр вперше опублікували у групі "Привиди Лондона" на Facebook, де користувачі мережі публікують загадкові фото, на яких зафіксовано щось паранормальне.

Користувач, який розмістив цей знімок, зазначив: "Друг переслав мені цей кадр від групи своїх товаришів з Чилі".

На фото зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для селфі, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом. Усе виглядає абсолютно безневинно, доки не дивитися на затемнення між двома жінками ліворуч. Там вимальовується обличчя таємничої фігури — з носом і ротом, це можна детальніше роздивитися при збільшенні.

У кадрі можна побачити таємниче обличчя Фото: Ghosts of London | Facebook

Цей кадр у Facebook зібрав тисячі різних реакцій. Користувачі мережі у розділі коментарів припустили, що на знімок потрапив якийсь дух або привид.

"У мене мурашки по шкірі. Зазвичай це означає, що у мене спрацювало шосте чуття";

"Як страшно побачити таке серед білого дня, що б там не було";

"Чудовий улов. У мене відчуття, що це злий дух. Дуже страшно. Цікаво, до кого з цих людей він прив'язаний?".

Однак далеко не всім це зображення видалось достатньо переконливим.

"Занадто чітко окреслено — видно зуби й все таке. Я просто не знаю, що й думати", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Справжнє фото чи підроблене — в наші дні важко визначити, але це дійсно моторошно".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що інфлюенсерка Дженн Джіа побачила свого майбутнього чоловіка на старому селфі, зробленому ще у 2012 році. Цікаво, що пара познайомилась лише через 2 роки після того, як був зроблений цей кадр. Користувачі соціальних мереж вражені цим збігом. Хтось цитує пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", а хтось переглядає свої старі фото у пошуках другої половинки.

Крім того, група студентів коледжу, які розважалися в басейні індуїстського храму Гунданджанея (Індія), вирішили зробити групове селфі на згадку про цей день і навіть не підозрювали, що розгорталася всього за кілька метрів позаду них.