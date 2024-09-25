Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Туристи не повірили своїм очам, коли знайшли одну деталь на селфі (фото)

Деталь на спільному селфі налякала туристів, курйози, містика, аномалії, фото, Чилі, мандрівки, дивні історії
Фото: Pixels | Туристів налякала таємнича фігура на спільному фото

На знімку зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для кадру, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом.

Related video

Групу туристів чекало моторошне відкриття, коли вони уважно роздивились спільне селфі, зроблена під час походу в гори. Цей кадр вперше опублікували у групі "Привиди Лондона" на Facebook, де користувачі мережі публікують загадкові фото, на яких зафіксовано щось паранормальне.

Користувач, який розмістив цей знімок, зазначив: "Друг переслав мені цей кадр від групи своїх товаришів з Чилі".

На фото зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для селфі, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом. Усе виглядає абсолютно безневинно, доки не дивитися на затемнення між двома жінками ліворуч. Там вимальовується обличчя таємничої фігури — з носом і ротом, це можна детальніше роздивитися при збільшенні.

Деталь на спільному селфі налякала туристів, курйози, містика, аномалії, фото, Чилі, мандрівки, дивні історії Fullscreen
У кадрі можна побачити таємниче обличчя
Фото: Ghosts of London | Facebook

Цей кадр у Facebook зібрав тисячі різних реакцій. Користувачі мережі у розділі коментарів припустили, що на знімок потрапив якийсь дух або привид.

  • "У мене мурашки по шкірі. Зазвичай це означає, що у мене спрацювало шосте чуття";
  • "Як страшно побачити таке серед білого дня, що б там не було";
  • "Чудовий улов. У мене відчуття, що це злий дух. Дуже страшно. Цікаво, до кого з цих людей він прив'язаний?".

Однак далеко не всім це зображення видалось достатньо переконливим.

"Занадто чітко окреслено — видно зуби й все таке. Я просто не знаю, що й думати", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Справжнє фото чи підроблене — в наші дні важко визначити, але це дійсно моторошно".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що інфлюенсерка Дженн Джіа побачила свого майбутнього чоловіка на старому селфі, зробленому ще у 2012 році. Цікаво, що пара познайомилась лише через 2 роки після того, як був зроблений цей кадр. Користувачі соціальних мереж вражені цим збігом. Хтось цитує пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", а хтось переглядає свої старі фото у пошуках другої половинки.

Крім того, група студентів коледжу, які розважалися в басейні індуїстського храму Гунданджанея (Індія), вирішили зробити групове селфі на згадку про цей день і навіть не підозрювали, що розгорталася всього за кілька метрів позаду них.