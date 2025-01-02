Боди-стринги и каблуки: Бьянка Цензори выгуляла новый нескромный наряд (фото)

Канье Уэст и Бьянка Цензори вместе отметили новый год подальше от своих родственников.

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Жена 47-летнего американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, которой на днях исполнится 30 лет, выгуляла очередной аутфит, который, по ее меркам, получился еще довольно скромным. В Instagram на странице Yeezy Mafia появилось несколько фотографий девушки, где она позирует в новогоднем наряде.

Для встречи 2025 года она выбрала черное бархатное боди-стринги на тонких бретелях. Она дополнила образ черными с серебристым переливом колготками и черными туфлями на каблуке.

Ее муж позировал рядом в белой футболке и такого же цвета широких спортивных штанах.

Пара улыбалась и выглядела весьма довольной жизнью на селфи, несмотря на недавние слухи об их грядущем разводе.

На другом снимке Бьянка с белыми локонами изображена практически голой. Грудь и область бикини у нее просто заклеены коричневым скотчем, образуя нечто наподобие микрокупальника. Канье традиционно одет с ног до головы.

Пока Канье и Бьянка живут свою лучшую жизнь, бывшая жена рэпера Ким Кардашьян не раз жаловалась, что Уэст месяцами не видит своих детей. По ее словам, последний раз он навещал детей в сентябре.

На Новый год Ким устроила фотосессию со всеми четырьмя детьми. Свою шестилетнюю дочь Чикаго звезда нарядила в кожаное платье. Она выбрала похожий ансамбль, но только более приталенный и длинный.

Кардашьян подала на развод с мужем в феврале 2021 года, как раз перед седьмой годовщиной свадьбы пары. В марте 2022 года Ким стала официально свободной. На тот момент у нее был бурный роман со звездой SNL, комиком Питом Дэвидсоном. Окончательную точку в разводе поставили в ноябре 2023 года, и Канье согласился платить $200 тысяч в качестве алиментов.

Месяц спустя музыкант связал себя узами брака с Бьянкой Цензори. Поговаривали, что в декабре 2024-го он собирался обновить брачные клятвы, устроив "голую" свадьбу.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась на улице в очень непривычном образе.