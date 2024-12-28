"Антистресс": модный бренд вызвал споры из-за одежды в ​​пленке с пупырышками (видео)

Необычный эксперимент уже принес бренду ZNWR сравнение с культовым модным домом Balenciaga, известным своими провокационными и экстравагантными дизайнами.

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Белорусский модный бренд ZNWR удивил покупателей и интернет-пользователей своей новой коллекцией одежды, выполненной из прозрачной пузырчатой пленки. Об этом пишет Oddity Central.

Неожиданный эксперимент в мире моды вызвал бурные обсуждения, а благодаря популярному TikTok-видео стал вирусным.

Необычная линейка, представленная в магазине бренда в минском торговом центре Dana Mall, включает прозрачное платье стоимостью 280 белорусских рублей (около 86 долларов) и куртку за 380 рублей (116 долларов). Видео, снятое пользователем TikTok Яной, набрало более 115 тысяч просмотров, демонстрируя как сами изделия, так и их ценники.

"Девочки, если вы ищете платье на Новый год, то вам сюда", — пошутила автор видео, вызвав у зрителей волну комментариев.

Реакции пользователей сети были неоднозначными: одни посчитали одежду отличным вариантом для новогодней вечеринки, другие шутили о "антистрессовом эффекте" пузырчатой пленки, интересуясь, можно ли лопать пузыри на ходу. Однако коллекция, несмотря на свой провокационный дизайн, существует на полном серьезе и представлена ограниченным тиражом — всего 20 платьев и 20 курток.

"Среди бархата и атласа в новогоднюю ночь те, кто хочет выйти за пределы привычного, могут выразить свое состояние в нашей одежде", — пояснили в Instagram бренда ZNWR концепцию новой линии.

Издание отмечает, что необычный эксперимент уже принес бренду сравнение с культовым модным домом Balenciaga, известным своими провокационными и экстравагантными дизайнами. ZNWR уверенно закрепляет за собой статус одного из самых обсуждаемых модных брендов Беларуси.

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