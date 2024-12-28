"Антистрес": модний бренд викликав суперечки через одяг у плівці з пупиришками (відео)

Незвичайний експеримент вже приніс бренду ZNWR порівняння з культовим модним будинком Balenciaga, відомим своїми провокаційними та екстравагантними дизайнами.

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Білоруський модний бренд ZNWR здивував покупців та інтернет-користувачів своєю новою колекцією одягу, виконаного з прозорої плівки з пупиришками. Про це пише Oddity Central.

Несподіваний експеримент у світі моди викликав бурхливі обговорення, а завдяки популярному TikTok-відео став вірусним.

Незвичайна лінійка, представлена в магазині бренду в мінському торговому центрі Dana Mall, включає прозору сукню вартістю 280 білоруських рублів (близько 86 доларів) і куртку за 380 рублів (116 доларів). Відео, зняте користувачем TikTok Яною, набрало понад 115 тисяч переглядів, демонструючи як самі вироби, так і їхні цінники.

"Дівчатка, якщо ви шукаєте сукню на Новий рік, то вам сюди", — пожартувала авторка відео, викликавши у глядачів хвилю коментарів.

Реакції користувачів мережі були неоднозначними: одні вважали одяг чудовим варіантом для новорічної вечірки, інші жартували про "антистресовий ефект" бульбашкової плівки, цікавлячись, чи можна тріскати бульбашки на ходу. Однак колекція, попри свій провокаційний дизайн, існує цілком серйозно і представлена обмеженим тиражем — всього 20 суконь і 20 курток.

"Серед оксамиту й атласу в новорічну ніч ті, хто хоче вийти за межі звичного, можуть висловити свій стан у нашому одязі", — пояснили в Instagram бренду ZNWR концепцію нової лінії.

Видання зазначає, що незвичайний експеримент вже приніс бренду порівняння з культовим модним будинком Balenciaga, відомим своїми провокаційними й екстравагантними дизайнами. ZNWR впевнено закріплює за собою статус одного з найбільш обговорюваних модних брендів Білорусі.

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