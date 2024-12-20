Бьянка Цензори появилась на улице в очень непривычном образе

Жена Канье Уэста, которая очень любит скандальные откровенные наряды, решила одеться поскромнее.

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Бьянка Цензори и Ким Кардашьян, нынешняя и бывшая жены рэпера Канье Уэста, развлекаются тем, что копируют стиль друг друга. Сначала Ким позировала в облегающих полупрозрачных леггинсах и боди, а теперь Бьянка появилась на улицах вечернего Лос-Анджелеса одетая в кожу с головы до ног, пишет ресурс Marca. Похожий образ Ким Кардашьян продемонстрировала буквально недавно, когда поздравляла свою подругу Трейси Ромулус с днем рождения и дарила ей дорогое авто.

Цензори заметили на парковке, когда она припарковала свой Tesla Cybertruck и шла на встречу с кем-то.

На ней был черный кожаный плащ с ремнем ниже колена поверх черной водолазки и такого же цвета леггинсов, кожаные сапоги с острым носком на тонком каблуке. Образ завершили темные солнцезащитные очки. Волосы Бьянка частично убрала назад с лица заколкой, что позволило прядям естественно ниспадать сзади.

Не исключено, что в скором времени Цензори снова отправится под венец со своим мужем. Канье Уэст хочет обновить клятвы верности во вторую годовщину их брака, то есть в декабре. На церемонии он планирует появиться почти обнаженным, чтобы показать Бьянке свою преданность и доверие, а также в очередной раз шокировать публику.

Поговаривают, что одной из причин, которая подтолкнула Уэста к повторению брачных клятв стало желание Цензори развестись с ним. Несколько месяцев назад супруги дали СМИ повод открыто писать о том, что в их семье большие проблемы. Они почти не появлялись вместе, а Бьянка якобы говорила близким, что собирается уйти от мужа. Когда пара передумала разводиться, Цензори обвинили во лжи.

Еще один способ удержать девушку для Канье — приобретение роскошного особняка за $35 миллионов.

"Бьянка уже больше года хочет стабильности. Этот дом был последней отчаянной попыткой спасти их брак, потому что Канье знает, чего она хочет, а именно — семью и приземленность. Но ее семья не знает, даст ли Канье ей это. Канье каждый день меняет свое мнение о том, что он хочет делать, и этот дом был куплен с намерением жить в нем. Бьянке надоело переезжать из отеля в отель и из города в город. Она делала это весь их брак. У нее не было никакой стабильности с тех пор, как она вышла замуж за Канье", — говорил инсайдер в комментарии Daily Mail.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори в смелом мини-платье сходила на шоппинг в Лос-Анджелесе.