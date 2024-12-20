Б'янка Цензорі з'явилася на вулиці в дуже незвичному образі

Дружина Каньє Веста, яка дуже полюбляє скандальне відверте вбрання, вирішила одягнутися скромніше.

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Б'янка Цензорі та Кім Кардаш'ян, теперішня та колишня дружини репера Каньє Веста, розважаються тим, що копіюють стиль одна одної. Спочатку Кім позувала в обтислих напівпрозорих легінсах і боді, а тепер Б'янка з'явилася на вулицях вечірнього Лос-Анджелеса вбрана в шкіру з голови до ніг, пише ресурс Marca. Схожий образ Кім Кардаш'ян продемонструвала буквально нещодавно, коли вітала свою подругу Трейсі Ромулус із днем народження і дарувала їй дороге авто.

Цензорі помітили на парковці, коли вона припаркувала свій Tesla Cybertruck і йшла на зустріч із кимось.

На ній був чорний шкіряний плащ із ременем нижче коліна на чорній водолазці та такого ж кольору легінсах, шкіряні чоботи з гострим носком на тонких підборах. Образ завершили темні сонцезахисні окуляри. Волосся Б'янка частково прибрала назад з обличчя шпилькою, що дало змогу пасмам природно спадати ззаду.

Не виключено, що незабаром Цензорі знову вирушить під вінець зі своїм чоловіком. Каньє Вест хоче оновити клятви вірності в другу річницю їхнього шлюбу, тобто в грудні. На церемонії він планує з'явитися майже оголеним, щоб показати Б'янці свою відданість і довіру, а також вкотре шокувати публіку.

Подейкують, що однією з причин, яка підштовхнула Веста до повторення шлюбних клятв стало бажання Цензорі розлучитися з ним. Кілька місяців тому подружжя дало ЗМІ привід відкрито писати про те, що в їхній родині великі проблеми. Вони майже не з'являлися разом, а Бьянка нібито говорила близьким, що збирається піти від чоловіка. Коли пара передумала розлучатися, Цензорі звинуватили у брехні.

Ще один спосіб утримати дівчину для Каньє — придбання розкішного особняка за $35 мільйонів.

"Б'янка вже понад рік хоче стабільності. Цей будинок був останньою відчайдушною спробою врятувати їхній шлюб, тому що Каньє знає, чого вона хоче, а саме — сім'ю і приземленість. Але її сім'я не знає, чи дасть Каньє їй це. Каньє щодня змінює свою думку про те, що він хоче робити, і цей будинок був куплений із наміром жити в ньому. Б'янці набридло переїжджати з готелю в готель і з міста в місто. Вона робила це весь їхній шлюб. У неї не було ніякої стабільності відтоді, як вона вийшла заміж за Каньє", — говорив інсайдер у коментарі Daily Mail.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі в сміливій мінісукні сходила на шопінг у Лос-Анджелесі.