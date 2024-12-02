Кім Кардаш'ян влаштувала відверту фотосесію в стилі Б'янки Цензорі (фото, відео)

Колишня дружина Каньє Веста показує, що може мати не гірший вигляд за Б'янку.

44-річна багатодітна мати, світська левиця, бізнесвумен і віднедавна акторка Кім Кардаш'ян наполегливо продовжує наслідувати стиль нової дружини свого колишнього чоловіка Каньє Веста, Б'янки Цензорі. Якщо раніше були шуба на голе тіло та напівпрозоре відверте вбрання, то тепер знаменитість пішла ще далі, влаштувавши відверту фотосесію в бікіні та балаклаві.

Зірка сімейного реаліті-шоу продемонструвала своє пишне декольте, одягнувши короткий білий топ і відповідні стринги, зав'язані з боків тонкими зав'язками. Образ Кім завершила коричневими замшевими чобітьми до середини гомілки. Вона позувала вночі в лісі, а знімки вийшли з ефектом розфокусування.

У мережі користувачі дійшли висновку, що Кардаш'ян знову скопіювала один із відвертих образів Б'янки, стилем якої займається Каньє Вест. Раніше репер поділився у своєму Instagram фотографією дружини у схожому образі. Вона стояла на кухні в стрингах-ниточках і чорному шкіряному головному уборі.

Б'янка у схожому вбранні Фото: Kanye West/Instagram

"Б'янка розмножилася", "Кімка Цензорі", "Дівчино, йди спати", "Просто... навіщо???" — пишуть у коментарях.

Кім і Каньє розлучилися в лютому 2021 року після шести років шлюбу. У них — четверо дітей: 11-річна Норт, восьмирічний Сейнт, шестирічна Чикаго і п'ятирічний Псалм.

За кілька тижнів після того, як їхнє розлучення було завершено в листопаді 2022 року, Каньє зв'язав себе узами шлюбу з Б'янкою, яка працює архітектором у його компанії Yeezy. Незабаром, на другу річницю шлюбу він хоче повторити клятви вірності, повівши дружину до вівтаря "майже голою".

Не так давно Кім здивувала і обурила підписників фотосесією зі своїм роботом. На знімках вона позувала в невидимій білизні та досить зухвалих позах. На одному зі знімків вона сіла роботу, який перебував за кермом її Tesla Cybertruck, на коліна.

Раніше Фокус писав, що поліція Лос-Анджелеса оштрафувала Кім Кардаш'ян.