Каньє Вест і Б'янка Цензорі прогулялися торговим центром у Токіо (відео)

Б'янка Цензорі любить епатувати публіку і часто обирає максимально відверті речі. У японській столиці її вбрання було досить скромним.

Скандальний репер Каньє Вест разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі були помічені в одному з торгових центрів у Токіо, повідомляє Daily Mail.

Пара прибула на шикарному чорному автомобілі, за кермом якого була Б'янка. Вона впевнено припаркувала машину біля входу, а потім подружжя вирушило на прогулянку і шопінг. 47-річний репер був одягнений у білу толстовку з капюшоном, такого ж кольору вільні штани, які поєднував із чорними черевиками.

29-річна Цензорі одягла обтислий білий комбінезон із застібкою-блискавкою в області декольте. Свій образ вона доповнила срібними туфлями-човниками на підборах і чорними сонцезахисними окулярами. Б'янка заколола свої темні локони в акуратний пучок ззаду і нанесла легкий макіяж.

Прогулявшись торговим центром, пара піднялася на ескалаторі до кінотеатру Toho Cinemas. Вони мило посміхалися одне одному, а Каньє привітав рукою присутніх шанувальників.

Відомо, що подружжя перебуває в японській столиці вже кілька місяців і, як припускають журналісти, залишиться там ще на кілька місяців. Проживання в Токіо пов'язують із тим, що колишня співробітниця Веста Лорен Пішотта подала на нього до суду за ймовірне зґвалтування і сексуальні домагання. Поки адвокати займаються цією справою, репер вирішив пожити за кордоном.

Раніше, 13 листопада, Фокус писав про те, що Б'янка Цензорі в сміливій мінісукні сходила на шопінг у Лос-Анджелесі.