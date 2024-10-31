У білій перуці та шубі: Б'янка Цензорі з Каньє Вестом відвідали нічний клуб у Токіо (фото, відео)

Попри все, Каньє Вест і Б'янка Цензорі проводять час разом. Останнім часом вони спровокували чутки про свій розрив, але багато хто вважає їх рекламним трюком репера.

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Б'янка Цензорі, одягнена з голови до ніг, разом зі своїм чоловіком, скандально відомим репером Каньє Вестом, була помічена в Токіо під час відвідування нічного клубу, повідомляє Daily Mail.

29-річна красуня з'явилася на публіці в абсолютно невластивому їй стилі. Зазвичай її гардероб зазвичай складається з пікантних образів, але цього разу він був набагато скромнішим. Вона одягла неймовірно гламурну білу пишну шубу, довжиною до середини стегна з величезним коміром. Свій образ Цензорі доповнила бежево-рожевими туфлями з гострим носком на високих підборах і невеликим клатчем. Її було не впізнати в білій короткій перуці.

47-річний Вест першим вийшов з машини і став зовні, чекаючи на Б'янку. Каньє для вечора обрав більш повсякденний образ, одягнувши білу толстовку з капюшоном, відповідні спортивні штани і чорні кросівки.

Їхня остання поява відбулася на тлі заяв про те, що у пари виникли проблеми в шлюбі, тож вони розлучилися. Однак багато шанувальників вважають, що все це було рекламним трюком, вигаданим репером, щоб затьмарити гучний позов, поданий його колишньою помічницею Лорен Пішоттою. У своїй заяві Лорен стверджує, що Вест накачав її наркотиками і зґвалтував на вечірці з Шоном "Дідді" Комбсом.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест і його нинішня дружина Б'янка Цензорі спровокували чутки про розлучення.