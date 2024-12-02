Канье Уэст и Бьянка Ценсори прогулялись по торговому центру в Токио (видео)

Бьянка Цензори любит эпатировать публику и часто выбирает максимально откровенные вещи. В японской столице ее наряд был достаточно скромным.

Скандальный рэпер Канье Уэст вместе со своей женой Бьянкой Цензори были замечены в одном из торговых центров в Токио, сообщает Daily Mail.

Пара прибыла на шикарном черном автомобиле, за рулем которого была Бьянка. Она уверенно припарковала машину у входа, а затем супруги отправились на прогулку и шопинг. 47-летний рэпер был одет в белую толстовку с капюшоном, такого же цвета свободные брюки, которые сочетал с черными ботинками.

29-летняя Цензори надела облегающий белый комбинезон с застежкой-молнией в области декольте. Свой образ она дополнила серебрянными туфлями-лодочками на каблуках и черными солнцезащитными очками. Бьянка заколола свои темные локоны в аккуратный пучок сзади и нанесла легкий макияж.

Прогулявшись по торговому центру пара поднялась на эскалаторе в кинотеатр Toho Cinemas. Они мило улыбались друг другу, а Канье поприветствовал рукой собравшихся поклонников.

Известно, что супруги находятся в японской столице уже несколько месяцев и, как предполагают журналисты, останутся там еще на несколько месяцев. Проживание в Токио связывают с тем, что бывшая сотрудница Уэста Лорен Пишотта подала на него в суд за предполагаемое изнасилование и сексуальные домогательства. Пока адвокаты занимаются этим делом, рэпер решил пожить за границей.

Ранее, 13 ноября, Фокус писал о том, что Бьянка Цензори в смелом мини-платье сходила на шоппинг в Лос-Анджелесе.