Каньє Вест представив кліп на пісню Bomb, де з'явилися його доньки (відео)

З чуток, відеоробота була згенерована штучним інтелектом, і незрозуміло, справжні в ній Норт і Чикаго чи намальовані.

47-річний американський репер Каньє Вест випустив кліп на пісню "Bomb", де з'являються його доньки — 11-річна Норт і шестирічна Чикаго, а також задіяний співак Юно Майлс. Відео, яке, на думку шанувальників артиста, згенероване ШІ, триває 2,32 хвилини, пише TMZ.

За сюжетом, діти їдуть за кермом автомобілів, схожих на Cybertruck, а за ними ганяються істоти, що нагадують гремлінів. Усе це дуже нагадує сцену перегонів на подах із "Зоряних воєн: Прихована загроза" (1999).

Як зазначає HotNewHipHop, "Bomb" — абсурдна пісня. Інструментальна частина уривчаста і з впливом трепу, але в передбачувано дурній манері. Ті, хто знайомий з Юно Майлсом, знають, що репер полюбляє межувати з пародією у своїх римах, і він робить це тут за допомогою рядків про "фрітос" і "тако".

"Bomb" — трек з альбому Веста "Vultures 2". У ній Норт у хутряній шапці читає реп японською мовою, а Чикаго співає англійською в довільній манері.

Кліп на пісню "Bomb"

Самого Каньє Веста в кадрі немає, як і його слів.

Для Норт це не перша поява в кліпах батька. Вона вже знімалася з ним у відео на пісню "Once Again", де навіть прочитала реп.

Зараз Ye працює над новим альбомом Bully і готується повторити весільні клятви з Бьянкою Цензорі на другу річницю їхнього шлюбу. Причому під вінець скандальний артист має намір піти майже оголеним, щоб укотре шокувати публіку.

Зі свого боку Кім Кардаш'ян, яка нещодавно зізнавалася, що батько її чотирьох дітей останнім часом із ними бачиться дуже рідко. Це змушує її почуватися матір'ю-одиначкою.

Світська левиця опублікувала відеокліп із доньками на своїй сторінці. Розмістив ролик і сам багатодітний музикант.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест і Б'янка Цензорі позичили $15,5 млн на купівлю будинку, в якому не будуть жити.