Каньє Вест зняв у кліпі свою доньку і вперше показав титанові зуби (відео)

Дочка репера йде його стопами і робить перші кроки в музичній індустрії. Спочатку вона виступила на прослуховуванні нового диска Каньє, а тепер з'явилася і в кліпі з ним.

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Первісток Каньє Веста і Кім Кардаш'ян, 10-річна Норт Вест, уже дебютувала в кліпі свого батька, продемонструвавши реп-навички в ролику на пісню "Talking/Once Again".

Відео починається з того, що дівчинка неодноразово повторює: "Ти не хочеш ніяких проблем, ти просто...", а потім гармонійно співає "Говориш".

Вона сидить у кріслі, поки їй заплітають волосся в хитромудрі косички. Крупним планом на екрані видно губи й очі Норт.

"Мені тут подобається / ми візьмемо на себе управління роком ще на один рік / це твоя найкраща подруга, міс міс Весті / Не намагайтеся мене перевіряти / це буде брудно / це буде брудно / просто благословіть мене", — продовжує вона.

Вона повторює ці рядки протягом усього відео, одночасно шепочучи на вухо батькові, а потім сідаючи йому на плечі.

У середині треку 41-річний Тай Долла $ign вступає з вокалом, а до нього приєднується його 22-річна донька Джейлінн Крістал, яка розповідає про те, як швидко вона росте.

"Тому що вона просто робить усе те саме, що і я, коли був у її віці / Я не знаю, як я їй скажу, але її батько просто боїться / Її вибору", — співає він.

У кліпі Каньє не вимовляє ні слова, але кілька разів посміхається, демонструючи свої дорогі титанові зубні протези, які обійшлися йому в $850 тисяч.

За словами людей, близьких до стоматології, те, що репер підпиляв свої натуральні зуби і встановив титанові, загрожує для нього низкою неприємних наслідків, аж до зараження ясен через проблеми з чищенням протезів.

Пісня "Talking/Once Again" — трек з нового альбому Каньє і Ty Dolla $ign "Vultures", який виходить 9 лютого.

Норт уже підспівувала батькові під час прослуховування диска в Маямі. Тоді ж вона назвала себе "міс Вести", що, не виключають шанувальники репера, може бути її особистим творчим псевдонімом.

Норт чітко дає зрозуміти, що має намір йти стопами батька. Вона поділяє його життєві принципи, потоваришувала з другою дружиною Веста Б'янкою Цензорі і навіть мріє жити з ними.

Водночас їй не чужа любов до розкоші, в якій вона росла з пелюшок.

Як писав Фокус, старша дочка Кім Кардаш'ян з'явилася на публіці в дуже дорогому купальнику.