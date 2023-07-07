10-річна дочка Кім Кардаш'ян одягла вінтажний купальник Dior за 2250 доларів

Купальник на 11 років старший, ніж Норт Кадашьян-Вест.

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Кім Кардаш'ян, яка заробляє мільйони доларів, може дозволити собі все найкраще. До розкоші вона змалку привчає і своїх дітей. Так, 10-річну дочку Кім, Норт Вест, помітили в купальнику вартістю 2250 доларів, пише Page Six.

Разом із матір'ю та іншими родичами донька Каньє Веста відпочиває в Кер-д'Ален, штат Айдахо.

Дівчинка засмагала і купалася аж ніяк не в купальниках категорії мас-маркет, а одягла вінтажний білий купальник у готичному стилі від Christian Dior. Як зазначають модні оглядачі, стильні купальники, створені Джоном Гальяно для весняної колекції 2002 року, насправді старші за дівчинку на 11 років.

Під час прогулянки на гідроциклі Норт заплела своє довге волосся в коси, а поруч із нею був її молодший брат Сейнт та інші друзі.

Зі свого боку Кім Кардаш'ян — ходяча реклама власного бренду Skims, хоча її комплект був значно дешевшим, ніж у доньки. Вона одягла шорти для купання із середньою талією за 42 долари від Skims і відповідний топ на блискавці з коміром-стійкою за 68 доларів.

Не виключено, що купальник перейшов Норт від матері, яка має величезні запаси люксових речей. Наприклад, вона дбайливо зберігає червоний бюстгальтер Dolce & Gabbana і відповідну максіспідницю для майбутнього випускного балу Норт.

Остання не приховує своєї любові до Dior. На день народження 15 червня вона пройшлася з матір'ю бутиками бренду і купила речей на 1250 доларів.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян одягла на вечірку пояс-ланцюжок на талію з дуже рідкісним 17-каратним діамантом грушоподібної форми від бренду Messika. Вартість каменю оцінюється приблизно в 2 мільйони доларів.