Дочка Каньє Веста пояснила, чому хоче жити в його квартирі, а не в маєтку за $60 млн

Дитина, що росте в абсолютній розкоші, віддає перевагу скромнішому оточенню і не приховує цього.

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10-річна донька зірки реаліті-шоу, бізнесвумен Кім Кардаш'ян і репера Каньє Веста, Норт Вест, яка від народження купається в розкоші та живе в особняку за $60 мільйонів Калабасасе, дуже любить проводити час у квартирі свого батька та його нової дружини Б'янки Цензорі. При цьому житло Веста дуже аскетичне і скромне порівняно з будинком його колишньої дружини. Кім Кардаш'ян щиро не розуміє, чому в її доньки такі уподобання, пише Daily Mail. Адже у Веста немає ні охорони, ні шеф-кухаря, ні няні.

В останньому епізоді серіалу "Кардаш'ян" мільярдерка і власниця бренду коригувальної білизни SKIMS розповіла про скромний спосіб життя Каньє, зазначивши, що її донька від цього в захваті.

"Норт, коли їде до свого батька, каже: "Тато найкращий. Він усе це придумав. У нього немає няні. У нього немає кухаря. У нього немає охорони. Він живе у квартирі". І вона почне плакати: "Чому в тебе немає квартири? Не можу повірити, що в нас немає квартири"", — розповідає Кім.

Раніше Вест і Цензорі знімали квартиру в районі Західного Голлівуду в Лос-Анджелесі за $20 тисяч. У будівлі, де розташовувалися їхні апартаменти, були басейн із підігрівом, кафе на даху, приватний кінотеатр, послуги паркувальника, бар і лаунж-зону, а також цілодобова служба консьєржа.

Будівництво особняка Каньє вартістю $60 мільйонів у Малібу було зупинено після того, як репер розпустив свою будівельну компанію, яка займалася проектом. Причиною стали протиріччя з працівниками та фінансові проблеми, що виникли після його скандальних публічних антисемітських висловлювань.

Музикант володіє землею в Калабасасі, а також великим ранчо у Вайомінгу, де він проводив більшість часу в останні дні свого шлюбу з Кім.

Раніше Фокус писав, що Норт Вест страждає на дислексію.