Канье Уэст представил клип на песню Bomb, где появились его дочери (видео)

По слухам, видеоработа была сгенерирована искуственным интеллектом, и непонятно, настоящие в ней Норт и Чикаго или нарисованные.

47-летний американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню "Bomb", где появляются его дочери — 11-летняя Норт и шестилетняя Чикаго, а также задействован певец Юно Майлс. Видео, которое, по мнению поклонников артиста, сгенерировано ИИ, длится 2,32 минуты, пишет TMZ.

По сюжету, дети едут за рулем автомобилей, похожих на Cybertruck, а за ними гонятся существа, напоминающие гремлинов. Все это очень напоминает сцену гонок на подах из "Звездных войн: Скрытая угроза" (1999).

Как отмечает HotNewHipHop, "Bomb" — абсурдная песня. Инструментальная часть отрывистая и с влиянием трэпа, но в предсказуемо глупой манере. Те, кто знаком с Юно Майлсом, знают, что рэпер любит граничить с пародией в своих рифмах, и он делает это здесь с помощью строк о "фритос" и "тако".

"Bomb" — трек из альбома Уэста "Vultures 2". В ней Норт в меховой шапке читает рэп на японском языке, а Чикаго поет на английском в произвольной манере.

Клип на песню "Bomb"

Самого Канье Уэста в кадре нет, как и его слов.

Для Норт это не первое появление в клипах отца. Она уже снималась с ним в видео на песню "Once Again", где даже прочитала рэп.

Сейчас Ye работает над новым альбомом Bully и готовится повторить свадебные клятвы с Бьянкой Цензори на вторую годовщину их брака. Причем под венец скандальный артист намерен пойти почти обнаженным, чтобы в очередной раз шокировать публику.

В свою очередь Ким Кардашьян, которая недавно признавалась, что отец ее четырех детей в последнее время с ними видится очень редко. Это заставляет ее чувствовать себя матерью-одиночкой.

Светская львица опубликовала видеоклип с дочерьми на своей странице. Разместил ролик и сам многодетный музыкант.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст и Бьянка Цензори одолжили $15,5 млн на покупку дома, в котором не будут жить.