Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию в стиле Бьянки Цензори (фото, видео)

Бывшая жена Канье Уэста показывает, что может выглядеть не хуже Бьянки.

44-летняя многодетная мать, светская львица, бизнесвумен и с недавних пор актриса Ким Кардашьян упорно продолжает наследовать стиль новой жены своего бывшего мужа Канье Уэста, Бьянки Цензори. Если раньше были шуба на голое тело и полупрозрачный облегающий наряд, то теперь знаменитость пошла еще дальше и устроила откровенную фотосессию в бикини и балаклаве.

Звезда семейного реалити-шоу продемонстрировала свое пышное декольте, надев короткий белый топ и соответствующие стринги, завязанные по бокам тонкими завязками. Образ Ким завершила коричневыми замшевыми сапогами до середины голени. Она позировала ночью в лесу, а снимки получились с эффектом расфокусировки.

В сети пользователи пришли к выводу, что Кардашьян снова скопировала один из откровенных образов Бьянки, стилем которой занимается Канье Уэст. Ранее рэпер поделился в своем Instagram фотографией Бьянки в похожем образе. Она стояла на кухне в стрингах-ниточках и черном кожаном головном уборе.

Бьянка в похожем наряде Фото: Kanye West/Instagram

"Бьянка размножилась", "Кимка Цензори", "Девушка, иди спать", "Просто… зачем???" — пишут в комментариях.

Ким и Канье расстались в феврале 2021 года после шести лет брака. У них — четверо детей: 11-летняя Норт, восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и пятилетний Псалм.

Через несколько недель после того, как их развод был завершен в ноябре 2022 года, Канье связал себя узами брака с Бьянкой, которая работает архитектором в его компании Yeezy. В скором времени, на вторую годовщину брака он хочет повторить клятвы верности, поведя жену к алтарю "почти голым".

Не так давно Ким удивила и возмутила подписчиков фотосессией со своим роботом. На снимках она позировала в невидимом белье и довольно дерзких позах. На одном из снимков она уселась роботу, который находился за рулем ее Tesla Cybertruck, на колени.

Ранее Фокус писал, что полиция Лос-Анджелеса оштрафовала Ким Кардашьян.