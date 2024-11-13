62-летняя Деми Мур показала стройную фигуру в бикини (фото)

Актриса наслаждается своим возрастом и не пытается скрыть тело под слоями одежды. Ее пример вдохновляет многих женщин принимать себя и свои годы.

Голливудская актриса Деми Мур, которая 11 ноября отметила свое 62-летие, продолжает доказывать поклонникам, что возраст – не повод прятать свое тело под слоями одежды и стесняться его. Актриса опубликовала в сторис Instagram видео, где разгуливает по пляжу в смелом бикини с любимой собакой Пилаф на руках.

Этим роликом Деми поздравила питомца.

"С днем ​​рождения, любимица всех! Икона, девушка с обложки, мое все @pilaf.littlemouse. Ты так любима!" — написала знаменитость.

Деми Мур не расстается с любимой собакой Фото: Скриншот

Пилаф – любимая чихуахуа актрисы, у которой дома живут еще восемь других собак разных пород. Малышка ведет жизнь, которой позавидуют многие люди. Она путешествует со своей звездной хозяйкой по всему миру, живет в роскошных условиях и даже подрабатывает моделью. Так, она появилась на обложке библии моды Vogue, посвященной собакам знаменитостей и названной по этому случаю Dogue.

Возвращаясь к Деми, добавим, что она создала линейку купальников в коллаборации с Andie Swim и часто снимается в рекламных кампаниях новых коллекций.

Деми Мур в рекламе купальников

Недавно в прокат вышел ее фильм "Субстанция", где она блестяще показала трагедию стареющей женщины, не желающей принимать свой возраст.

Что касается ее личной жизни, то Деми Мур одинока с тех пор, как в ноябре 2022 года рассталась с шеф-поваром ресторана Eleven Madison Park Дэниелом Хаммом, с которым встречалась меньше года.

Теперь звезда много времени уделяет себе и своим родным. В прошлом году старшая дочь актрисы, Румер Уиллис, родила дочь Луэтту, и теперь Деми наслаждается ролью бабушки.

Параллельно она продолжает блистать на светских мероприятиях и выгуливать роскошные наряды на красных дорожках.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур на Хэллоуин показала себя в образе старухи из "Субстанции".