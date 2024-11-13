62-річна Демі Мур показала струнку фігуру в бікіні (фото)

Акторка насолоджується своїм віком і не намагається приховати тіло під шарами одягу. Її приклад надихає багатьох жінок приймати себе і свої роки.

Голлівудська акторка Демі Мур, яка 11 листопада відзначила своє 62-річчя, продовжує доводити прихильникам, що вік — не привід ховати своє тіло під шарами одягу і соромитися його. Актриса опублікувала в сторис Instagram відео, де розгулює пляжем у сміливому бікіні з улюбленою собакою Пілаф на руках.

Цим роликом Демі привітала улюбленця.

"З днем народження, улюблениця всіх! Ікона, дівчина з обкладинки, моє все @pilaf.littlemouse. Ти така кохана!" — написала знаменитість.

Демі Мур не розлучається з улюбленим собакою Фото: Скриншот

Пілаф — улюблена чихуахуа актриси, у якої вдома живуть ще вісім інших собак різних порід. Крихітка веде життя, якому позаздрять багато людей. Вона подорожує зі своєю зірковою господинею по всьому світу, живе в розкішних умовах і навіть підробляє моделлю. Так, вона з'явилася на обкладинці біблії моди Vogue, присвяченій собакам знаменитостей і названій з цієї нагоди Dogue.

Повертаючись до Демі, додамо, що вона створила лінійку купальників у колаборації з Andie Swim і часто знімається в рекламних кампаніях нових колекцій.

Демі Мур у рекламі купальників

Нещодавно в прокат вийшов її фільм "Субстанція", де вона блискуче показала трагедію постарілої жінки, яка не бажає приймати свій вік.

Щодо її особистого життя, то Демі Мур самотня відтоді, як у листопаді 2022 року розійшлася з шеф-кухарем ресторану Eleven Madison Park Деніелом Гаммом, з яким зустрічалася менше ніж рік.

Тепер зірка багато часу приділяє собі та своїм рідним. Минулого року старша донька акторки, Румер Вілліс, народила доньку Луетту і тепер Демі насолоджується роллю бабусі.

Паралельно вона продовжує виблискувати на світських заходах і вигулювати розкішні вбрання на червоних доріжках.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур на Геловін показала себе в образі старої з "Субстанції".