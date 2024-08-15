Собака Демі Мур знявся в сумці Birkin для журналу Vogue (фото, відео)

Мініатюрна чихуахуа голлівудської знаменитості стала не менш популярною, ніж її зіркова господиня.

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Улюблена чихуахуа голлівудської акторки Демі Мур на прізвисько Пілаф не тільки подорожує зі своєю зірковою господинею по всьому світу і живе в розкішних умовах, а й підкорює нові вершини. Так, вона з'явилася на обкладинці біблії моди Vogue, присвяченій собакам знаменитостей і названій з цієї нагоди Dogue.

Малятко дебютувало на головній сторінці, позуючи всередині різних дизайнерських аксесуарів. Зокрема фотограф Раян Лоурі сфотографував його в гламурних коштовностях у коричневій сумці Hermès Birkin.

"Я думаю, вона схожа на щось середнє між золотою рибкою і Бетт Девіс", — сказала Мур про свою мініатюрну Пілаф, яка народилася в Таїланді в листопаді 2020 року.

На одній світлині тварина позує в діамантовому браслеті акторки від Cartier як нашийник. Мур посадила її в сумочку Christian Dior з собачою тематикою. На іншому знімку Пілаф, яка, до речі, Скорпіон за гороскопом, красується в браслеті від Swarovski.

"Ветеринар-остеопат, у якої є дар розмовляти з тваринами, сказала, що Пілаф похвалилася їй, що вона зірка. І вона тут, щоб навчити мене нової ходи, що, я думаю, у неї і є", — зізналася Мур.

Вона поділилася кількома закулісними відео зі зйомок у своєму акаунті в Instagram, подякувавши стилісту Бреду Горескі "за допомогу в створенні стилю і розвагах!"

У ролику Мур у слінгу, де носить свого вихованця. Вона намагається привернути увагу Пілафа іграшками, позуючи поруч із сумкою Birkin.

"Вона буквально була на бродвейських шоу, у музеях, на Відкритому чемпіонаті Франції, на мистецьких відкриттях, у ресторанах. Вона службова тварина, тому їй дозволено ходити скрізь", — розповіла Мур.

Дійсно, Пілаф сиділа в першому ряду на показі Gucci, їздила на Каннський кінофестиваль і відвідала вечірку "SNL" тільки цього року. Разом зі своєю господинею вона літала до Європи 14 разів.

Чихуахуа приєдналася до інших знаменитих собак, які позували для своїх обкладинок Dogue, як, наприклад, улюбленець фанатів цуценя Гленна Пауелла, Бріскет, і метис пітбуля Сідні Суїні, Танк.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала єдину внучку Брюса Вілліса.