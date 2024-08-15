Собака Деми Мур снялась в сумке Birkin для журнала Vogue (фото, видео)

Миниатюрная чихуахуа голливудской знаменитости стала не менее популярной, чем ее звездная хозяйка.

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Любимая чихуахуа голливудской актрисы Деми Мур по кличке Пилаф не только путешествует со своей звездной хозяйкой по всему миру и живет в роскошных условиях, но и покоряет новые вершины. Так, она появилась на обложке библии моды Vogue, посвященной собакам знаменитостей и названной по этому случаю Dogue.

Малышка дебютировала на главной странице, позируя внутри различных дизайнерских аксессуаров. В частности фотограф Райан Лоури запечатлел его в гламурных драгоценностях в коричневой сумке Hermès Birkin.

"Я думаю, она похожа на нечто среднее между золотой рыбкой и Бетт Дэвис", — сказала Мур о своей миниатюрной Пилаф, которая родилась в Таиланде в ноябре 2020 года.

На одной фотографии животное позирует в бриллиантовом браслете актрисы от Cartier в качестве ошейника. Мур посадила ее в сумочку Christian Dior с собачьей тематикой. На другом снимке Пилаф, которая, кстати, Скорпион по гороскопу, красуется в браслете от Swarovski.

"Ветеринар-остеопат, у которой есть дар разговаривать с животными, сказала, что Пилаф похвасталась ей, что она звезда. И она здесь, чтобы научить меня новой походке, что, я думаю, у нее и есть", — призналась Мур.

Она поделилась несколькими закулисными видео со съемок в своем аккаунте в Instagram, поблагодарив стилиста Брэда Горески "за помощь в создании стиля и развлечении!"

В ролике Мур в слинге, где носит своего питомца. Она пытается привлечь внимание Пилафа игрушками, позируя рядом с сумкой Birkin.

"Она буквально была на бродвейских шоу, в музеях, на Открытом чемпионате Франции, на художественных открытиях, в ресторанах. Она служебное животное, поэтому ей разрешено ходить везде", – рассказала Мур.

Действительно, Пилаф сидела в первом ряду на показе Gucci, ездила на Каннский кинофестиваль и посетила вечеринку "SNL" только в этом году. Вместе со своей хозяйкой она летала в Европу 14 раз.

Чихуахуа присоединилась к другим знаменитым собакам, которые позировали для своих обложек Dogue, как, например, любимец фанатов щенок Гленна Пауэлла, Брискет, и метис питбуля Сидни Суини, Танк.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала единственную внучку Брюса Уиллиса.