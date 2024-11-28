Линдси Лохан снялась в гламурной фотосессии и украсила обложку модного глянца (фото)

Линдси Лохан после рождения ребенка в последнее время снова оказалась в центре внимания. Она снялась в фильме Netflix "Наш маленький секрет", а также стала посещать модные показы и звездные мероприятия.

Американская актриса, певица и модель Линдси Лохан выглядела невероятно в новой смелой фотосессии для журнала FLAUNT. На фотографиях братьев Морелли 38-летняя красавица в смелых образах продемонстрировала стройную фигуру и сияющий цвет лица.

На обложке журнала она сияет в кожаной куртке Courreges и гламурных солнцезащитных очках, на которых сидит красивая бабочка. На другом снимке звезда блистает в кремовом платье и перчатках от Marni. Также Линдси продемонстрировала свой стройный пресс в белой майке от Re/Done и темных джинсах от Acne Studios, держа в руке подходящую дизайнерскую куртку. А на одной из фотографий рыжеволосая Лохан изображена с неоново-зелеными локонами. Модель грациозно сидит на полу в белом платье JordanLuca, шелковистые волосы ниспадают ей на плечи.

В фотосессии актриса создала разные образы, используя одежду и обувь люкс-брендов: боди Margiela, куртки, брюки и туфли Balenciaga , куртку цвета мокко и брюки от The Attico, куртку от Puppets & Puppets.

Известно, что сейчас Линдси живет в Дубае со своим мужем и сыном, но в этом году семья проведет Рождество в Соединенных Штатах. Знаменитость старается всячески напомнить публике о себе и принимает участие в разных проектах.

Ранее, 11 сентября, Фокус писал о том, что Линдси Лохан в элегантном наряде появилась на показе Michael Kors.