Ліндсі Лохан знялася в гламурній фотосесії і прикрасила обкладинку модного глянцю (фото)

Ліндсі Лохан після народження дитини останнім часом знову опинилася в центрі уваги. Вона знялася у фільмі Netflix "Наш маленький секрет", а також почала відвідувати модні покази і зіркові заходи.

Американська акторка, співачка і модель Ліндсі Лохан мала неймовірний вигляд у новій сміливій фотосесії для журналу FLAUNT. На світлинах братів Мореллі 38-річна красуня у сміливих образах продемонструвала струнку фігуру та сяючий колір обличчя.

На обкладинці журналу вона сяє в шкіряній куртці Courreges і гламурних сонцезахисних окулярах, на яких сидить красивий метелик. На іншому знімку зірка блищить у кремовій сукні та рукавичках від Marni. Також Ліндсі продемонструвала свій стрункий прес у білій майці від Re/Done і темних джинсах від Acne Studios, тримаючи в руці відповідну дизайнерську куртку. А на одній з фотографій рудоволоса Лохан зображена з неоново-зеленими локонами. Модель граціозно сидить на підлозі в білій сукні JordanLuca, шовковисте волосся спадає їй на плечі.

У фотосесії акторка створила різні образи, використовуючи одяг і взуття люкс-брендів: боді Margiela, куртки, штани і туфлі Balenciaga, куртку кольору мокко і штани від The Attico, куртку від Puppets & Puppets.

Відомо, що зараз Ліндсі живе в Дубаї зі своїм чоловіком і сином, але цього року сім'я проведе Різдво в Сполучених Штатах. Знаменитість намагається всіляко нагадати публіці про себе і бере участь у різних проєктах.

Раніше, 11 вересня, Фокус писав про те, що Ліндсі Лохан в елегантному вбранні з'явилася на показі Michael Kors.