Дружит с Иванкой и рекламирует Tesla: Ким Кардашьян непублично может поддерживать Трампа, — NYT

У Кардашьян есть собственные мотивы поддерживать Трампа: она знакома с его дочерью, которая помогла суперзвезде в ряде историй с осужденными женщинами. Во время выборов Кардашьян не поддержала публично ни одного из кандидатов.

Американскую предпринимательницу, инфлюенсера и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян подозревают в поддержке новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The New York Times.

Журналисты отмечают, что такие предположения начали появляться в прессе еще в прошлом году. Тогда звезду заметили на вечеринке с Иванкой Трамп, дочерью 45-го президента США, которая перестала появляться на светских мероприятий еще с 2016 года до ее перехода на работу в Белый Дом.

Еще одним косвенным свидетельством поддержки Трампа является приверженность Кардашьян к машинам марки Tesla миллиардера Илона Маска, который активно поддерживал республиканца на текущих выборах. За последний год в Instagtam Кардашьян часто постила свитили с продукцией компании Tesla, однако представитель звезды в комментарии для журналистов заявил, что эти публикации "не являются рекламой" и она "не получала за них деньги".

СМИ убеждены, что истинной причиной поддержки Кардашьян избранного главы государства может быть реформа правосудия в США. Это связано с тем, что в 2018 году семья Трампа помогла Ким в деле о помиловании приговоренной к пожизненному заключению Элис Мари Джонсон, которая занималась контрабандой кокаина в 1996 году.

Журналисты указывают, что Кардашьян звонила Иванке Трампа и ее мужу Джареду Кушнеру, чтобы те помогли в помиловании или смягчении приговора для осужденной. Впоследствии селебрити встретилась с Дональдом Трампом, где рассказала историю Элис Мари Джонсон. После этого 45-й президент США помиловал женщину, так и ряд других осужденных женщин, в отношении которых ходатайствовала Кардашьян.

Позже, в апреле 2024 года звезда встречалась с вице-президентом США Камалой Харрис. Тогда она тоже обсуждала сферу уголовного правосудия и вопросы несправедливого осуждения. Однако с началом предвыборной кампании, Кардашьян не выступила в поддержку ни одного из кандидатов, а после победы Трампа не комментирует ее публично.

Напомним, Фокус писал, что Кардашьян устроила провокационную фотосессию со своим роботом. После публикации снимков многие подписчики Ким Кардашьян были немало удивлены сюжетом фотографий, назвав их по меньшей мере "странными".

Также мы рассказывали, что звезда похвасталась своей новой технологичной игрушкой от компании Tesla.44-летняя американская бизнес-вумен владеет автомобилем Tesla Cybertruck. Теперь она развлекает себя новой игрушкой — роботом-гуманоидом Tesla Bot.