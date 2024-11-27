Дружить з Іванкою і рекламує Tesla: Кім Кардаш'ян непублічно може підтримувати Трампа, — NYT

Кардаш'ян має власні мотиви підтримувати Трампа: вона знайома з його донькою, яка допомогла суперзірці в низці історій із засудженими жінками. Під час виборів Кардаш'ян не підтримала публічно жодного з кандидатів.

Американську підприємицю, інфлюенсерку та зірку реаліті-шоу Кім Кардашʼян підозрюють у підтримці новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише видання The New York Times.

Журналісти відзначають, що такі припущення почали з'являтися у пресі ще минулого року. Тоді зірку помітили на вечірці з Іванкою Трамп, донькою 45-го президента США, яка перестала з'являтися на світських заходів ще з 2016 року до її переходу на роботу в Білий Дім.

Ще одним непрямим свідченням підтримки Трампа є прихильність Кардаш'ян до машин марки Tesla мільярдера Ілона Маска, який активно підтримував республіканця на поточних виборах. За останній рік в Instagtam Кардашʼян часто постила світили з продукцією компанії Tesla, однак представник зірки у коментарі для журналістів заявив, що ці публікації "не є рекламою" і вона "не отримувала за них гроші".

ЗМІ переконані, що істинною причиною підтримки Кардаш'ян обраного глави держави може бути реформа правосуддя в США. Це пов'язано з тим, що у 2018 році родина Трампа допомогла Кім у справі про помилування засудженої до довічного ув’язнення Еліс Марі Джонсон, яка займалася контрабандою кокаїну в 1996 році.

Журналісти вказують, що Кардаш'ян телефонувала Іванці Трампа та її чоловіку Джареду Кушнеру, аби ті допомогли в помилуванні чи пом'якшенні вироку для засудженої. Згодом селебріті мала зустріч з Дональдом Трампом, де розповіла історію Еліс Марі Джонсон. Після цього 45-й президент США помилував жінку, так і низку інших засуджених жінок, щодо яких клопотала Кардаш'ян.

Пізніше, у квітні 2024 року зірка зустрічалася з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Тоді вона теж обговорювала сферу кримінального правосуддя та питання несправедливого засудження. Однак з початком передвиборчої кампанії, Кардаш'ян не виступила на підтримку жодного з кандидатів, а після перемоги Трампа не коментує її публічно.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кардаш'ян влаштувала провокаційну фотосесію зі своїм роботом. Після публікації знімків багато підписників Кім Кардаш'ян були чимало здивовані сюжетом фотографій, назвавши їх щонайменше "дивними".

Також ми розповідали, що зірка похвалилася своєю новою технологічною іграшкою від компанії Tesla.44-річна американська бізнес-вумен володіє автомобілем Tesla Cybertruck. Тепер вона розважає себе новою іграшкою — роботом-гуманоїдом Tesla Bot.